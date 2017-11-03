(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da şehit annesini duygulandıran tören

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin 2 yıl önce Diyarbakır\'da şehit ettiği Jandarma Uzman Çavuş Selim Vural adına düzenlenen futbol turnuvasının ödül törenine katılan anne Ürkiye Vural, gözyaşlarını tutamadı. Malkara Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, 13 takım ve 116 sporcunun katıldığı \'15 Temmuz Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Şehit Selim Vural Futbol Turnuvası\' düzenledi. Üç hafta süren turnuvada dereceye giren takımlar için okul bahçesinde düzenlenen ödül törenine Şehit Uzman Çavuş Selim Vural\'ın annesi Ürkiye Vural ile ağabeyi Ramazan Vural da katıldı. Turnuvayı düzenleyen öğrencilere teşekkür etmek için kürsüye gelen şehit annesi Vural, \"Düzenlediğiniz bu turnuva için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum sizlere yavrularım. Allah sizleri de vatana, millete hayırlı bir evlat olmayı nasip kısmet etsin. Ne diyeyim yavrum sizlere, sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir şey diyecek halim kalmadı\" diyerek ağladı. Törende dereceye giren takımlara ödülleri Ürkiye Vural, Ramazan Vural ve okul müdürü Mümin Lütfüğlu verdi. Tören sonunda okul müdürü Lütfüğlu, şehit annesi Vural\'ın elini öperek çiçek verdi.