(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da 'oğlak yeme' yarışması

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da düzenlenen Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nda oğlak yeme yarışması düzenlendi. Çatal, bıçak kullanmadan elleriyle oğlakların yenildiği yarışmayı kazanan Edirne ekibi birer altın ödülü kazandı. Tekirdağ\'ın Karaevli Köyü mevkiinde kurulan Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nın açılışına, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Vali Vekili Lütfullah Gürsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları davetliler katıldı. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve 3 gün sürecek fuarın ilk gününde düzenlenen \'Oğlak yeme yarışması\' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne\'den 4 grup katıldı. Yarışa katılan 5\'er kişiden oluşan 4 grubun üyeleri, \'Oğlak yeme yarışması\'nın birincisi olmak için büyük çaba harcadı. Çatal ve bıçak kullanılmadan elle oğlakları en hızlı yemek için yapılan yarışmayı Edirne ekibi kazanarak, birer gram altının sahibi oldular. Yarışmayı kazanan ekipte bulunan Cemil Kandemir, \"Hem kazandık hem de karnımızı doyurduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. 10 günden beridir yemek yememiştik\" diye espri yaptı.