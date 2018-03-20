T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da nevruz öncesi asayiş uygulaması

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, nevruz öncesinde il merkezi ve 11 ilçede 300 polisin katıldığı 'Huzur 59' adıyla asayiş uygulaması yaptı

20 Mart 2018 15:47

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, nevruz öncesinde il merkezi ve 11 ilçede 300 polisin katıldığı \'Huzur 59\' adıyla asayiş uygulaması yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 300 personelle, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Nevruz öncesinde yapılan uygulamaya Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da katıldı. Kentin giriş ve çıkışının yanı sıra belirli noktalarda kontroller yapıldı. Polis ekipleri uygulama noktalarının yanı sıra, kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları da denetledi. Yapılan çalışmalarda, 1694 kişi ve iş yeri kontrol edilirken 12 kişiye işlem yapıldı. Kontrol edilen 882 araçtan, 48\'ine işlem yapılırken il genelinde kusurlu bulunan araçlara 35 bin lira trafik cezası uygulandı. Şüpheli bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca, 8 adet mermi, 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞDHA Tekirdağ Emniyet MüdürlüğüTekirdağ Emniyet MüdürlüğüEmniyet MüdürlüğüNevruzTekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa AydınKentinPolisYapılanKontrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24