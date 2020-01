(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da 'müzik' temalı heykeller tamamlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanapaşa İlçesi Belediyesi\'nin düzenlediği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na katılan heykeltraşların bir ay boyunca çalışarak yaptığı heykeller tamamlanarak, tanıtımı yapıldı.



Süleymanpaşa Belediyesi\'nin bu yıl 3\'üncüsünü düzenlediği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na çeşitli ülkelerden katılan sanatçıların yaptığı heykeller tamamlandı. \'Müzik\' temalı yapılan heykeller, sanatçıların onuruna verilen kokteylde tanıtıldı, büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü sanatçılar tarafından yapılan heykeller, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahilde belirlenen noktalara yerleştirilerek açık hava sergisi yapılacak.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üç yıldır bu etkinliği devam ettiren Süleymanpaşa Belediyesi\'ne emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sanatçıların, mermerleri sanat eserine çevirmek için bir ay boyunca fedakarane çalıştıklarını anlatan Albayrak, \"Mermer olarak gelen parçanın, güzel bir eser haline gelmesinin her aşamasında emek var. Sanatçıların olaya bakış açıları, çok farklı ve etkileyici. Sanatçılar çok candan ve özverili bir çalışma yaptı. Bu eserlerin yerleştirilmesinin ardından sahilde gezen vatandaşlar bir sanat galerisinde gezer gibi dolaşacak\" dedi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdüreceklerini ifade etti. Eşkinat, \"Gelecek yıllarda daha büyük sanat eserlerini Tekirdağ\'a kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Biz ilan ediyoruz. Projeleri ile sanatçılar müracaat ediyor. Bu yıl 24 ülkeden 400\'ün üzerinde proje geldi. Bu eserler de onların arasından seçildi. Biz her yıl bunu daha nitelikli eserlerle sürdüreceğiz. Her yıl bu sempozyum sonunda daha da güzel eserler ortaya çıkıyor. Biz belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Arkamızda sanata dair eserler bırakmak istiyoruz\" diye konuştu. Başkan Eşkinat, bitirilen eserlerin belediyeye 400 bin liraya mal olduğunu belirtti.



Daha sonra sempozyuma katılan tüm sanatçılar ve asistanlara katılım sertifikası verildi. Kokteyle katılan bazı vatandaşlar ise heykeller önünde selfie çekilerek anı ölümsüzleştirdi.