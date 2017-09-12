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Politika

(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da MHP'den 270 kişi istifa etti

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da aralarında 3 belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 270 kişi, MHP'den istifa etti

12 Eylül 2017 16:41

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da aralarında 3 belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 270 kişi, MHP\'den istifa etti. Tekirdağ eski MHP İl Başkanı Enes Kaplan, Meral Akşener\'in kuracağı partiye katılacaklarını söyledi. Tekirdağ\'da daha önce partiden istifa eden MHP eski İl Başkanı Enes Kaplan, eski Merkez İlçe Başkanı Sertaç Alkaya ile halen görevde olan merkez Süleymanpaşa Belediyesi\'nin MHP\'li Meclis üyeleri Haluk Yılmaz, Rüştü Özgün ve Ali Darıcı\'nın da aralarında bulunduğu 270 üye partilerinden istifa etti. İstifa eden partililer Tekirdağ Yüksek Seçim Kurulu\'na giderek istifa dilekçelerini sundu. İstifa işlemlerinin ardından grup adına konuşan MHP eski Tekirdağ İl Başkanı Enes Kaplan, \"1 Kasım seçimlerinden sonra 17 ay parti içinde muhalefet ettik. Ancak sonuca ulaşamadık. Bu süreçte bizlere her türlü hakareti yapan üst yöneticilerin olduğu MHP\'de yapacak bir şey kalmadığı gibi, MHP\'nin de yapacağı bir şey kalmadığı inancına vardık. Bu nedenle MHP\'den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye\" dedi. Kaplan, istifalarının ardından MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener\'in yeni kuracağı partiye katılacaklarını belirterek, \"Mecliste 80 milletvekilinden 40 milletvekiline düşmüş başarısız bir genel merkezin, söylem ve eylemlerinin tam tersi istikamette hareket ettiğinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bizler muhalefete başladık. Bizlerin haklı olan mücadelemizde genel kurul yaptırmadılar ve 655 adet verilen imzayı kale almadılar. Tüzüğe uymadılar.. Bizler bu saatten sonra Milliyetçi Hareket Partisi\'nin bu ülkeye yapacağı hiçbir şeyin olmadığına inandığımızdan dolayı, MHP\'den istifa ediyoruz. İstifamızdan sonra sayın Meral Akşener\'in yeni kuracağı partiye üye olacağız\" dedi.

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