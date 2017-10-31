(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da Ak Parti'den CHP'li belediyeye siyah çelenk

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Ak Parti teşkilatı, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerini protesto etmek için CHP\'li merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi\'nin önüne, \'Kınıyoruz\' yazılı silah çelenk bıraktı. Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkede adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dün Eşkinat\'a destek vermek için geldiği kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerde bulundu. Bugün Ak Parti Tekirdağ teşkilatı il binası önünde toplanıp, CHP\'li Bülent Tezcan\'ın sözlerine tepki göstermek için otobüsle Süleymanpaşa Belediyesi önünde gidip üzerinde \'Kınıyoruz\' yazılı siyah çelenk bıraktı. Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, \"Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın mesnetsiz çıkışının ardında belediye yönetimindeki basiretsizliğinin ve başarısızlığının örtülmesi vardır. Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın çıkışında ise popüler olma sevdası, ülkede gündem yaratma sevdası ve Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarını tahrik ederek sokağa dökme çabaları vardır. Bu necip millet Gezi olaylarında ve 15 Temmuz akşamında ne zaman sokağa çıkıp çıkmayacağını çok iyi bildiğini göstermiştir. Bunu bir türlü anlamadılar, anlayamadılar\" dedi. Süleymanpaşa Belediyesi\'nin beceremediği işleri bu tarz çıkışlar yaparak unutturmaya çalıştığını öne süren Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, \"Tekirdağ\'da beceriksiz belediye başkanları sayesinde kaybedilen oyların ve itibarlarının bu açıklamalar ile CHP teşkilatları tarafından da net olarak görüldüğü ortadadır. Bu durum için, kendilerince tedbir almazlarsa Tekirdağ\'daki tüm CHP\'li belediyeleri kaybederek Ak Parti\'ye kaptıracaklarının farkındalar. Vatandaş nezdinde olduğu gibi kendi teşkilatlarında da itibar kaybeden CHP bugün Cumhurbaşkanımıza saldırmak suretiyle, kendine yeni bir çıkış yolu bulduğunu zannetmektedir. Ak Parti il başkanlığı olarak biliyoruz ki bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu mesnetsiz saldırılar milletin nezdinde mutlaka karşılığını bulacak. Bu saldırılarda bulunanlar hem milletin sinesinde, hem de kamuoyu vicdanında cezalarını çekeceklerdir. Ama en büyük ceza sandıkta milletimiz tarafından verilecek olan cezadır\" dedi. Yüksel, bu çıkışları yapanların önce aynaya bakması gerektiğini söyleyerek, \"Yapılan yakıştırmalar, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinin etiketidir. Bu etiketi ne Eşkinat\'ın ne de Tezcan\'ın hakaretleri ile Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinden söküp, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a yapıştıramazsınız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" dedi. Ak Partililer, açıklamanın ardından Süleymanpaşa Belediyesi önünden ayrıldı.