(Görüntülü Haber) Tekirdağ- Şarköy yolunda toprak kayması

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ merkez ile Şarköy ilçesi arasındaki sahil yolunun 30\'uncu kilometresinde, toprak kayması meydana geldi. Yolun bir şeridi toprakla kaplanınca ulaşım, tek şeritten sağlandı. Tekirdağ- Şarköy sahil yolunun Uçmakdere ile Gaziköy arasında kalan kısımda, sabah saatlerinde, yamaçtan toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında araç geçişinin olmadığı belirtilirken, yolun bir şeridi toprakla kaplandı. Bu nedenle ulaşım, tek şeritten sağlandı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden ekipler sevk edildi. Yoldan geçen minibüs sürücüsü Gökhan Ülker, \"Burası heyelan bölgesi. Sürekli topraklar kara yoluna akıyor. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz\" dedi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda ekipler, çalışma başlattı.