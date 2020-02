(Görüntülü Haber) Tekirdağ, heykellerle açık hava müzesine dönüştü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen \'Uluslararası Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na, dünyaca ünlü heykeltıraşlar katıldı. Birçok noktaya konulan heykellerle kent, açık hava müzesine dönüştürüldü. Süleymanpaşa Belediyesi\'nce geleneksel hale getirilen \'Uluslararası Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na, dünyaca ünlü heykeltıraşlar katılarak, birbirinden değerli heykeller yaptı. Her yıl farklı temayla yapılan sempozyumda, geçen yıl \'müzik\' temalı eserler ortaya konuldu. Son 3 yılda düzenlenen sempozyumda dünyaca ünlü heykeltıraşlar, günlerce çalışarak, kente yaklaşık 40 eser kazandırdı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından eserlerin büyük bölümü, Marmara Denizi\'nin sahil kesimine konularak, kent, açık hava müzesine dönüştürüldü. Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, yeni bir belediye olduklarını belirterek, kimliğini arayan ve kendi kimliği üzerinden markalarını oluşturan şehir olma yolunda ilerlediklerini vurguladı. \'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\' ve \'Heykel Çalıştayı\' ile ilgili konuşan Eşkinat, şunları söyledi: \"Üçüncü yılın sonunda, uluslararası heykel sempozyumlarında, Türkiye\'nin tek temsilcisi olan \'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\', şu ana kadar şehrimize 30\'un üzerinde heykel bıraktı. Bunun yanında Türkiye\'nin çağdaş heykeltıraşlarından edindiğimiz sanat eserlerine de baktığımız zaman bu sayı 40\'ın üzerinde, koleksiyona sahip belediyeyiz. Bizim vizyonlarımızdan bir tanesi de kültür ve sanat vizyonudur. Biz, bu şehrin kültürle sanatla ve teknolojiyle kalkınacağına inanıyoruz. 4 yıldır son derece başarılı, kendisine güvenen ve güvenini boşa çıkarmayacak şekilde planladığımız yöntemle gidiyoruz.\" Heykeller konusunda zaman zaman eleştiriler aldığını dile getiren Eşkinat, \"Tabi ki insanlar alışık olmadığı süreçlerde bir direnç gösterebiliyorlar; ama siz yaptığınız işin kalitesinden ve doğruluğundan eminseniz o direnci tolere edersiniz ve haklıysanız sizi eleştiren insanlar da bir süre sonra yaptığınız işleri desteklemeye başlarlar. Bizde de süreç, böyle gelişti. Artık Süleymanpaşa, açık sanat galerisi haline geldi. Yurttaşlarımız, bundan son derece memnunlar. Olumsuz zaman zaman eleştiriler alsak da her gün niteliği artan sanat eserleri ile şehrimizi buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi. Tekirdağlılar ise sahilde gezerken, heykeller dolayısıyla açık hava müzesindeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Nermin Gezer isimli kent sakini, \"Ben, bu heykelleri sanata değer verilmesi olarak olumlu buluyorum. Şehrimize ayrı bir hava katıyorlar. Bence buradaki her heykelin bir anlamı var. Alana ayrı bir görsellik sunuyorlar. Beğeniyorum\" diye konuştu. Tekirdağlı esnaf Niyazi Aktaş ise \"Bence insanlar için farklı bir sunum olmuş. En azından her gün gezip, dolaştığımız bu alanlarda görsel açıdan güzel çalışma olduğunu düşünüyorum\" dedi.