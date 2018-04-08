(Görüntülü Haber) Tekel bayiiden 20 bin liralık alkol ve sigara çaldı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, arkadaşı ile girdikleri tekel bayiinden 20 bin lira değerinde sigara ve alkollü içecek çalan Hakan K. (23) yakalandı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi\'ndeki bir tekel bayiine giren Hakan K. ile yanındaki bir kişi, asma kilidi demir kesme makasıyla keserek girdiği iş yerinden 20 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içecek çaldı. Raflarda bulunan içki ve sigaraları çuvala doldurarak götürürken güvenlik kameralarına yakalanan ikiliden Hakan K., Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Hakan K., çaldıkları malzemeleri adresini hatırlamadığı bir yerde tanımadığı bir kişiye 2 bin lira karşılığında sattığını ve parayı harcadığını öne sürdü. Şüpheli yanındaki kişinin ismini de vermedi. Hakan K., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.