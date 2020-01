(Görüntülü Haber) Tek umudu kök hücre nakli

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, kalp krizinin ardından boynundan aşağısı felç olan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Zelal Acar\'ın yeniden ayağa kalkması için tek umudu kök hücre nakli. Ramazan Can Acar, eşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde yaşayan Zelal Acar, geçen haziran ayında kalp krizi geçirdi. Kriz anında bir süre beynine oksijen gitmediği için felç geçiren Acar, 3 ay yoğun bakımda kaldı. Bilinci açık olan Zelal Acar\'ın boynundan aşağısı felç kaldı. Tedavinin ardından taburcu edilen 2 çocuk annesi genç kadın, eşi Ramazan Can Acar ve annesi Süha Gündüz tarafından Mersin\'e getirildi. Felç tedavisi için araştırma yapan aile, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, Zelal Acar ile aynı kaderi paylaşan Eyüp Önalan\'ın kök hücre nakli ile eski yaşamına kavuştuğunu öğrenince umutlandı. Eşinin tedavisi için Sağlık Bakanlığı\'ndan onay alınması gerektiğini ifade eden Ramazan Can Acar, onay gelse bile tedavi sırasında çıkabilecek masrafları karşılayacak güçlerinin olmadığını belirterek, yardım beklediklerini söyledi. Eşinin gözlerinin önünde eridiğini anlatan Acar, \"Eşim 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu ama yardıma muhtaç şekilde yaşıyor. İç açıcı bir durumu yok, çok kötü. Araştırdık, kök hücre nakli ile sağlığına kavuşabiliyormuş. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bu nakil yapılabiliyor. Başvurduk, raporları verdik ama öncelikle Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor. Daha önce bu tedaviyle iyileşen hastalar var. Eşimin de nakilden sonra çok yüksek ihtimalle iyileşeceği söylendi. Şu anda bu nakli bekliyoruz\" dedi. YARDIM ÇAĞRISI Asgari ücretle çalıştığını belirten Acar, \"Kök hücre nakli masraflı bir tedavi. Ne kadar masraf gider, ne olur bilmiyorum. Ancak o kadar çaresiziz ki para harcayacak hiç gücümüz yok. Sağlık Bakanımızdan, Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bir yardım eli uzatmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın işlemleri hızlandırmasını istiyoruz\" diye konuştu.