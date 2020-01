(Görüntülü Haber)  “Tek hedefim Sofra usulü yemeğin yapılması ve satılması”

Celal Sönmez / Londra, 23 Eylül (DHA) - Türk mutfağını İngiliz Kraliyet Ailesi ile tanıştıran Türk olarak bilinen, Sofra restoran zincirleri sahibi Hüseyin Özer, “Türkiye elçiliklerinin bulunduğu her ülkeye Sofra tarzı şirin mekanların açılması için önayak olmak istiyorum” dedi.



Geçtiğimiz hafta bir grup gazeteciyi Sofra’da misafir eden Özer, sohbet sırasında gazetecilerin sorularını kendi üslubuyla yanıtladı.



Restoran sektörüne başlama sebebinin yokluktan ve açlıktan dolayı olduğunu söyleyen Özer, “Bunu her zaman söylerim; çok küçükken Ankara\'ya gitmiştim. Karnımı doyuracak para kazanamıyordum. Sonra bir lokantada çalışmaya başladım ve orada yemek yemeye başladım. Tabii her şeyi serbest değildi, çalıştığımız yerlerde birçok şey yasaktı. Ardından askere gidince orada karavana yiyorduk ve aniden gelişip boy attım.” dedi.



Özer, yeniden doğsa lokantacı olmak ister misiniz sorusuna ise, “Yeniden doğmaya ne gerek var. Allah izin verir ve eğer cennete gidersem orada da lokanta açmak istiyorum.” diyerek cevapladı.



Sofra’da döner servisini piyasada yer alan kötü dönerler yüzünden kaldırdığını belirten Özer, “Türkiye\'ye gittiğimde her Allah\'ın günü döner yiyorum. Ben döneri çok hijyenik görüyorum. Çünkü el değmeden hazırlanıyor. Aslında ben ezelden beri döneri severim. Ben kebapçıyım, ama bu işin doğru yapılması gerekiyor. Dönerin iyisini Sofra olarak yıllarca yaptık ve kapılarımızda kuyruklar oluşuyordu. Sonra piyasaya kötü insanlar çıkıp döneri kötü yapınca ben de kaldırmak zorunda kaldım. İlk defa döneri menüsünden çıkaran da Sofra olmuştur. Dönere bayılırım. El değmeden, ateş değmeden pişirilen enfes bir yemektir. Türk centilmenlerinin yediği yemek bir anda sarhoşların yemeği oluyor.” dedi.



HOCA ÖĞRENCİSİNE TAKLİTÇİ DEMEZ



Yanında çalışanların benzer mönülü restoran açanlar olduğunu ancak kendisni taklit edilmiş gibi hissetmediğini söyleyen Özer, “Bu taklit olmaz, Hoca öğrencisine taklitçi diyemez. Biz Sofra olarak o kişilerle gurur duyuyoruz. Dünyada ilk kez Sofra üniversite olmuş bir müessese. Bu anlamda Middlesex Üniversitesi ile de işbirliğimiz olmuştur. İyi niyetli olursan güzel şeyler gelip seni buluyor. Niyetin iyi olacak, dürüst olacaksın. En önemlisi paracı olmayacaksın. Geçen gün Meksika\'dan misafirlerim gelmişti. Köpeklerinin ismini Sofra koymuşlar. Benim adımı koysalardı daha iyi olurdu. Benim adım köpek adı olabilir. Ben sadık bir insanım, köpeklik bana yakışır. Ben de vatanımın köpeği, kedisi olabilirim.” dedi.



Yeni bir projesi olup olmadığı sorusunu, “Ben şu anda Türkiye elçiliklerinin bulunduğu her ülkeye Sofra tarzı şirin mekânların açılması için önayak olmak istiyorum. Bu projeyi de ilk olarak Ankara\'da başlatmak istiyorum. Bu amaçla ilk kez Türk yemeği okulu inşallah yakın bir süre içinde Ankara\'da açılacak. Ben bu okulda insan yetiştireceğim, ama bu işe yatırım yapacak birileri lazım. Şuna inanıyorum; her bir elçiliğimizin bulunduğu ülkelerde mutlaka paralı bir işadamımız vardır. Bu konuda onlardan destek isteyeceğiz. Bütün dünya bu yemekleri seviyor. Ben de bu lezzeti her ülkeye yaymak istiyorum. Tek hedefim Sofra usulü yemeklerin yayılması ve Türk kültürünün yaygınlaşması. Hayata Ankara\'dan başlamıştım. Şimdi de oradan dünyaya açılmak istiyorum.” diyerek cevaplayan Özer, Türklerin kafayı fazlaya taktığını söyledi ve ekledi, “Çok fazla illa ki çok iyi demek değildir. Çok çırak yetiştirmek iyidir. Bir tane iyi üniversite vardır ve o üniversite her yıl onlarca mezun verir. Ben de gördüğünüz gibi bunu hedefliyorum. Donald Trump gibi paragöz bir insan değilim. Ben Hüseyin Özer\'im. Allah kimseyi Trump\'a benzetmesin. Her zaman “para para” demek gariban işidir.”



Sofra mezunlarının bıraktığı en güzel hediye olduğunu belirten Özer, “Restaurant sektöründe başarılı olan eski bir çırağım Londra’da milletvekili olmak istiyor, olsun ama tarafsız bir vekil olsun. Ayrıca herhangi bir örgütten ve zümreden de korkum yok. Korkup kaçarsanız arkanızdan gelirler.” dediç



Mesleğinin en zor yanının para saymaktır olduğunu söyleyen Özer, “Onu da yapmıyorum. Hiç dokunmuyorum gördüğünüz gibi ellerim temiz. Ben kalifiye eleman da istemiyorum, bizzat burada kalifiye haline getiriyorum. Yeter ki yetenekli olsun üç günde o insanı yetiştiririm.” dedi.



Özer, Türkiye’den herhangi bir yardım talebinde bulunup bulunmadığı sorusunu ise, “Allah yardım ettirmesin bana, ben yardım etmek istiyorum. Allah bana devlet yardımını nasip ettirmesin. Devlet parası haram paradır. Devlet parası; yetim yaşlı, hastane, doktor, asker, şehit, öğrenci, okul, eğitim ve polis parasıdır. Ya bu para alınır mı, yenir mi? Yetim parası alınır mı?” diyerek cevapladı.



Sofra’nın menüsüne organik ve glütensiz ürünler ekleme planı olup olmadığı sorusuna, Sofra olarak müşterilerinin isteği doğrultusunda bunlara yanıt verdiklerini söyleyen Özer, “Ayrıca organik ürünlerin tam olarak yüzde 100 organik olduğuna inanmıyorum. Organik olarak bildiğim bir tek şey var o da benim. Anne, baba olmadı. Öğretmen olmadı. Tiyatro, sinemaya ve maça gitmedim. Ayrıca bu işin okuluna da gitmedim. Kısacası hayatı ben tek başıma “yapa yapa” öğrendim. Dolayısıyla organik bir insanım. Her şeyi kendi üzerimde deneyerek yaptım.” dedi.



Hüseyin Özer, zorlu bir hayattan gelmesine karşın Londra\'da restoran ve kafe zinciri kurmayı başaran kendi deyimiyle bir \"lokantacı\" Middlesex Üniversitesi\'nde okutman ve bazı siyasilerin danışmanı olan işadamı, kendisini Türkiye\'nin gönüllü bir turizm elçisi olarak da görüyor. Özer, toplumda kendine özgü sohbeti ve yardımseverliğiyle tanınıyor.