(Görüntülü Haber) TEGV Bitlis’te çocuklara haklarını anlattı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bitlis Birimi tarafından okullarda öğrencilere çocuk hakları konusunda eğitim verildi. TEGV Gönüllüleri tarafından MNG Kargo İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere hem slayt gösteriler eşliğinde Çocuk Hakları anlatıldı, hem de eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Bitlis’te 70’e yakın öğrenciye çocuk hakları konusunda eğitimler verildiğini belirten TEGV Bitlis Birim Sorumlusu İlyas İçyer, çocukların toplumdaki haklarını iyi kavramaları için böyle bir eğitim verildiğini belirterek şunları söyledi: \"Yaşadığımız ülke ve il olarak çocukların birçok haklarını bilme konusunda eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için böyle bir etkinlik planladık. Etkinliği Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte ortaklaşa yürüttük. Burada 2 sınıftaki öğrencilerimiz ve velileri ile beraber etkinlik yaptık. Bu anlamda çocukların sahip oldukları hakları skeçlerle, dramalarla anlatmaya çalıştık. Sıkılmadan dinlemeleri için de işin içine eğlence noktaları koyduk. Bu çalışmalarımızı her yıl farklı okullarda yürütmeye çalışacağız\" İçyer, 70’e yakın öğrenciye bu eğitimi verdiklerini, eğitim sonunda da iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, bu eğitimler kapsamında öğrencilere çocuk hakları konusunda çizgi slaytlar hazırladıklarını söyledi. TEGV Bitlis Birim Sorumlusu İlyas İçyer, şöyle konuştu: \"Bunların yanında Birleşmiş Milletlerin sunmuş olduğu Çocuk Hakları Bildirgesi filmini izlettirdik. Filmin ardından 25’e yakın gönüllümüz ile birlikte çocuklara sahip oldukları hakları drama şeklinde küçük skeçlerle anlatmaya çalıştık. Bunun sonucunda çocukların akıllarında yer etmesi adına resim çizmelerini istedik. Bu şekilde konuyu pekiştirmeye çalıştık. Bu eğitimlere destek veren Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere okul yönetimine, velilere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.\"