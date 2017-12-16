(Görüntülü Haber) Teff tahılını Türkiye’de ilk kez Eskişehir’de üretti

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİRLİ esnaf, aynı zamanda çiftçi İlhami Dayar, Etiyopya’dan getirttiği ve çölyak hastalığına iyi gelen dünyanın en küçük tahılı Teff’i Türkiye’de ilk kez Eskişehir’de üretimini yaptı. İstiklal Mahallesi Konuk Sokak\'ta yem ve bakliyat satışı yapan 63 yaşındaki İlhami Dayar, Etiyopya’dan dünyanın en küçük tahılı olan teff’in tohumunu getirtti. Teff tohumunu Karacaşehir mahallesindeki 3 dönümlük tarlasına eken Dayar, 200 kilograma yakın hasat elde etti. Teff tahılının en çok çölyak hastalığına iyi geldiğini belirten Dayar, Türkiye’de ilk kez teff tahılını kendisinin ürettiğini söyledi. Dayar, şöyle dedi: “Teff tahılının faydaları saymakla bitmez. Tahıl ve bakliyatlarda bulunan glikoz nedeniyle yaşanan çölyak hastalığına teff tahılı iyi gelmektedir. Çünkü teffin en büyük özelliği gluten içermemesidir. Etiyopya’dan bir miktar tohum getirttim. Bunu tarlama deneme amacıyla ektim ve 200 kilogram teff hasadı yaptım. Elde ettiğim ürünü şu anda satmıyorum. Önümüzdeki yıl 150 dönümlük bir alana ekim yapacağım. Elde edeceğim hasat ile Türkiye’deki çölyak hastalarının tamamının ihtiyacını karşılayabileceğim. Çölyak hastaları sağlıklı beslenemiyorlar. Çölyak hastalarının beslenme şekli çok pahalı bir beslenme şeklidir. Parasından öte sağlıklı ürün de bulamıyorlar. Sağlıklı beslenemiyorlar. Bu ürünün çölyak hastalarının derdine derman olacağını düşünüyorum. Çünkü gluden içermiyor. Şeker hastalarının da çok rahatlıkla tüketebilecekleri bir ürün. Şekeri kesinlikle yükseltmiyor. Kalsiyum bakımından çok yüksek bir ürün. Bunun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Eskişehir toprakları bu tahılı yetiştirmek için uygun. Deneme hasadımız bunu gösterdi.” \"20 TON ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUM\" Önümüzdeki yıl tarlasından 20 tona yakın teff ürünü hasat etmeyi planladığını belirten Dayar, şöyle devam etti: \"Teff; dünyada en fazla Etiyopya’da yetişen gluden içermeyen dünyanın en küçük tahılı. Bu tahılı başka eken olup olmadığını duymadım. Teff tahılı farklı yöntemlerle kullanılabilir. Ancak ben önümüzdeki yıl elde edeceğim hasadı burada kendi makinelerimizde çekeceğim ve un haline getireceğim. Unundan da ekmek yapılabilir. Teff tahılı tanelerinden kısır, pilav yapılabilir. Salata veya yoğurda karıştırıp tüketilebilir.\"