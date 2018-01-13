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(Görüntülü Haber) Tefeciler, veterinerin devesine el koymuş, ölen kişinin adına şirket kurmuş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, çıkar amaçlı suç örgütü kurup, 'Tefecilik ve Yağma' suçlarından gözaltına alınan 1'i kadın 13 kişinin, alacaklı oldukları veterinerin devesine zorla el koydukları, 18 yıl önce ölen bir kişinin adına da şirket kurdukla

13 Ocak 2018 13:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, çıkar amaçlı suç örgütü kurup, \'Tefecilik ve Yağma\' suçlarından gözaltına alınan 1\'i kadın 13 kişinin, alacaklı oldukları veterinerin devesine zorla el koydukları, 18 yıl önce ölen bir kişinin adına da şirket kurdukları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri \'Tefecilik ve Yağma\' yaparak çıkar amaçlı suç örgütü kuran 1\'i kadın 13 kişiyi, Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan izinle 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. 11 Ocak\'ta 17 ayrı adrese eş zamanlı şafak baskını düzenleyen ekipler, 1\'i kadın 13 kişi gözaltına aldı.

DEVEYE EL KOYDULAR

Çetenin ele başılığını yapan Aziz Yaşar B.\'nin, çiftçilere çok yüksek faizlerle para verdiğini, paraları ödemeyenlere tehdit ve zorla senet imzalattığı ileri sürüldü. Aynı çeteden 70 bin lira para alan veteriner B.K.\'nın paranın faizini bile ödeyememesi üzerine devesine el koyulduğu iddia edildi. Yapılan operasyonda bulunan deve, yediemine teslim edildi. Polis ayrıca, çetenin 18 yıl önce Van\'ın Bahçesaray ilçesinde yaşamını yitiren Cebir Hazır adına 2005 yılında temizlik şirketi kurduğunu da ortaya çıkardı. Hazır\'ın adına sahte kimlik belgesi düzenleyen çete üyelerinin kurduğu şirketin, 2012 yılında kapatıldığı anlaşıldı. Hazır\'ın ailesi durumu fark etmesi üzerine, savcılığı başvurdu. Açılan davada Hazır\'ın öldüğü, şirketin kayıtlardan düşürülmesi istedi.

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