(Görüntülü Haber) Tedavi gördüğü hastanede, tabancayla intihara kalkıştı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) – MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Ortopedi Servisi\'ne dün tedavi olmak için yatan 62 yaşındaki müteahhit Mustafa Memiş, tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Memiş, aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin 5’nci katında bulunan Ortopedi Servisi\'nde meydana geldi. Dün acil servise gelen ve buradan Ortopedi Servisi\'ne sevk edilen Mustafa Memiş, tedavi gördüğü 5\'nci kat, 515 numaralı odada yanında bulundurduğu tabanca ile göğsüne ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla hastane doktorları tarafından ilk müdahalesi yapılan Memiş, yoğun bakıma kaldırıldı.



3 ay önce silahlı saldırıya uğradığı öğrenilen Memiş’in, kurşunun isabet etmesi sonucu platin takılan bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye geldiği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.