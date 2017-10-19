(Görüntülü Haber) 'Tedavi edilemez' denilen hasta iyileşti

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, \'tedavi edilemez\' denilen kanser hastası Mustafa Ölmez, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Akif Türkoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'nde oturan emekli banka müdürü Mustafa Ölmez, iki ay önce aşırı kilo kaybı ve halsizlik şikayetiyle gittiği Fethiye Devlet Hastanesi\'nde yapılan tetkikler sonunda, pankreas ve çevresindeki damarlarında 6 santim büyüklüğünde kanserli kitle olduğunu öğrendi. Daha sonra gittiği sağlık kurumlarında doktorlar, Ölmez\'e hastalığının kesin çaresi olmadığını söyleyerek, ilaç tedavisi önerdi. Doktor arayışına giren Mustafa Ölmez ve ailesi, yakınlarının tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Doç. Dr. Akif Türkoğlu\'na muayene olmak üzere Antalya\'ya geldi. O gün hayatının değiştiğini söyleyen Mustafa Ölmez, \"Ölür dediler ancak o gün ölmeyeceğimi anladım. Doktorumdan aldığım enerji beni hayata bağladı. Yeniden yapılan tetkikler sonunda doktorum ameliyat planladı. 18 Eylül günü yaklaşık 8.5 saat süren operasyon sonunda sağlığıma kavuştum\" diye konuştu. Hastasının başarılı ameliyat sonunda hayata tutunduğunu söyleyen Doç. Dr. Akif Türkoğlu ise \"Hastanın karaciğerine, incebağırsaktan aldığı kanı taşıyan süperior mezentik ven adlı damar, 6 santimetrelik tümör tarafından sarılıydı. Bu tümör, sardığı damar da dahil tamamen çıkarıldı. Sol böbrek toplardamarı kullanılarak hastalıklı damar onarıldı. Ameliyat sonrasında bir problem yaşamayan hasta 9 gün sonra taburcu oldu. Daha önceki birikim ve tecrübelerimiz bu ameliyatın başarı oranını artırmıştır. Bu tip vakalar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gibi tam teşekküllü merkezlerde, deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır\" dedi.