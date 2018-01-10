T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde Murat C

10 Ocak 2018 12:52

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde Murat C.\'nin tecavüzüne uğradığını iddia eden B.B. (46), sağlık kontrölü için getirildiği Adli Tıp biriminde fenalaşıp, bayıldı. Kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi\'nde meydana geldi. 18 yaşındaki kızı G.B.\'yi hastaneye götüren B.B. ardından evinin yolunu tuttu. Bu sırada Murat C., B.B.\'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi. İddiaya göre, kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.\'nin elinden kurtulup evine gitti.

YAŞADIKLARINA DAYANAMADI

Durumu ailesi bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı, daha sonra sağlık raporu için Adli Tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Olduğu yere yığılan kadın, polis otosuna bindirilemeyince ambulans çağırıldı. Sağlık ekibi, B.B.\'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi Adli Tıp birimi içerisine getirdi. Sedyeye yatırılan baygın kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Murat C. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAMuratAdli TıpKadınOlaySeyhanOva MahallesiBuYAŞADIKLARINA DAYANAMADI DurumuPolisBuradaSağlıkSedyeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24