(Görüntülü Haber) TDU 25'inci yıl kutlamasında Türk-Alman ilişkileri konuşuldu

Hakan Aytaş / Kölnalm, 19 Kasım (DHA) - Almanya\'nın Köln kentinde 25\'incisi gerçekleşen Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-NRW) kutlaması gündeminde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Almanya\'nın Köln kentinde, TDU 25\'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Porz\'daki Orient Palais\'de düzenlenen kutlama, Türk ve Alman iş dünyasından işverenleri, politikacıları ve bürokratları bir araya getirdi. Yapılan konuşmalarda Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapılırken iki ülke arasındaki sorunların aşılması yönündeki beklentiler dile getirildi. Çeşitli ülkelerden sanatçıların sahne aldığı kutlama, dans gruplarının gösterileriyle son buldu. TDU\'nun 25. yıl kutlamalarına katılan Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin konuşmasında son dönemlerde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğe yer verdi. Başkonsolos Engin, “Almanya\'ya gönül bağı olan bir diplomat, bir insan olarak son bir iki senede iki ülkenin, iki toplumun, iş insanlarının bir stres testinden geçtiğini söylememiz gerekiyor. İlişkilerinin tarihi, siyasi, ekonomik derinlikleri olan iki ülke olarak, ben bu günlerin hızlı şekilde geçeceğine inanıyorum. Hem buradaki toplumumuzun yaşadığı bazı karamsarlıkların hem de iki ülke arasında yaşanan sorunların hızlı bir şekilde atılacağı kanaatindeyim. Ama bu çok kolay olmuyor, her şeyi siyasete bırakmamakla oluyor. TDU gibi dernekler işte bu tür zor zamanlarda önemli” dedi. Kutlamaya katılan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise Almanya\'daki Türk girişimci sayısının hızla arttığını ve yüz binleri bulma yolunda olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki gerginliğin işverenleri etkilediğini belirten İş insanı Kemal Şahin, “Etkilenmedik desek yanlış olur. Her şeyden önce atmosferden etkilendik. Gerçi bizim çalışmalarımıza direkt müdahale eden olmadı ama önyargılar çoğaldı. Kulağımıza, \'Türkiye şöyle\' gibi laflar geldi. Bu durum başta psikolojik olarak bizi çok etkiledi. Hem Türkiye\'ye yapılan yatırımları hem de buradaki insanların aktivitelerini etkiledi. Bazı Almanlarda önyargılar arttı, Türk esnafına biraz farklı bakıldı. Ama bunu aşacağız, bu durum geçici. Siyaset ortalığı gerse de Almanlar ekonomik çıkarlarını düşünür. O açıdan Alman siyasetçilerin de ticari ilişkilere zarar verecek bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Türkiye de zaten o kanaatte. Umarım büyük bir yara almadan yolumuza devam ederiz\" dedi. İşadamı Kemal Şahin, Türkiye-Almanya ilişkilerinin düzelmesi için hem Türk hem de Alman siyasetçilerle sık sık görüşmeler yaptığını da dile getirdi. TDU-NRW Başkanı Sezai Tatlı açıklamasında, derneklerinin Türkiye ile Almanya arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için çaba sarf ettiğini belirtti. TDU-NRW\'nin önemli projeler yürüttüğünü de söyleyen Başkan Tatlı, “Kuruluşumuzdan bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde işadamlarımızı çeşitli konularda bilgilendirdik ve ayrıca Türk ve Alman işletmeleri arasında bir çalışma zemini oluşturmak için gereken tüm adımları attık. Bizim faaliyetlerimizin sonucunda iş insanları bir araya gelerek ticari münasebetlere girdi. Ayrıca biz faaliyetlerimizi ticari, ekonomik alanla sınırlandırmıyoruz ve kültürel, sanatsal ve sportif konularda da iş insanlarımızın yönlendirilmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.