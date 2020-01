(Görüntülü Haber) TBMM Başkanı Kahraman: Türkiye zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor

Muhammet KAÇAR/ RİZE, (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize Valiliğini ziyaret etti. Kahraman, Türkiye’nin büyük bir gelişme içerisinde olduğunu belirterek “Türkiye zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor” dedi.



Rize Valiliği\'ne gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisini karşılayan polis mangasını selamladı, Vali Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan ve Kurban Bayramı dolayısı ile Rize’ye geldiğini hatırlatan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rahmetli babasının da okul tatillerinde kendilerini getirdiği memleketleri ile bağlarının hep sürdüğünü ifade etti. Kahraman, “Herkes doğduğu yeri sevmelidir. O sevgi topyekun milletin ve memleketi sevmesi manasını taşır. Bu kültür manasında milliyetçiliktir. Bu olmalıdır. Kavmi manada değil ama kendi ülkesini sevmenin başlangıç noktasıdır” dedi.



“TÜRKİYE ZIPLAMAYA BAŞLADIĞI YERDE ÖNÜNE MANİ ÇIKIYOR”



Her gelişinde Rize’de büyük gelişme gördüğünü ifade eden Kahraman, şöyle dedi:



“Türkiye’de de büyük bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli olması hepimiz için iftihar vesilesidir. Kendisi Rize’ye çok alaka gösteriyor. Her şehrimize olduğu gibi Rize’ye de yatırımlar yapıyor. Devamlı takip ediyor. El birliği ile ülkemizi daha ötelere taşıyoruz. Bütün karşı koyma istekleri, tuzaklar ve 15 Temmuz tertiplerine rağmen Türkiye engelleri aşıyor ve ilerliyor. 1950’lerde Türkiye’nin milli geliri 435 lira idi. 1960’da bu 1695 lira seviyelerine çıktı. Türkiye 4 misli büyümüştü. Her sahada büyümüştü. Türkiye’de bir tek baraj vardı. 19 baraj yapıldı. 3 çimento, 4 şeker fabrikası vardı. Bu 1960 yılında 17’ye çıktı. Türkiye zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor. Son zamanlarda muvaffak olamadılar, olamayacaklar. Bir milli birlik, bütünlük şuuru var. Mazimize layık noktaya ulaşma azmimiz var. Rize’miz bu noktada önderlerdendir, öncüdür. Ülkemiz de bütün şehirlerimiz bu noktada birlik halindedir.”



Kahraman, ziyaret sırasında Vali Erdoğan Bektaş’a vazo hediye etti. Vali Bektaş da Kahraman’a el işlemeli vazo ve Çaykur çayı hediye etti. Kahraman, ardından Ankara’ya gitmek üzere Trabzon’a hareket etti.