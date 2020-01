(Görüntülü Haber) TBF ve Euroleague'e Procter and Gamble (P&G) desteği

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) Procter and Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu: \'\'Basketbola olan katkı \'kafada başlar\' fikri ile 2014\'de başlamıştı\'\' \'\'10 tane şehirde 3x3 basketbol maçları organizasyonu yapacağız\'\' \'\'Daha çok genç sporcu yetişmesi için en büyük görev annelerin\'\' Procter and Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, sporun kitlelere yayılması ve daha çok genç sporcunun yetişmesindeki en büyük görevin anneler olduğunu ve bu sebeple annelerin sponsoru olduklarını ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Euroleague\'e Head & Shoulders ile özgüven sponsoru olduklarını belirten Procter and Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, \'\'Basketbola olan katkı \'kafada başlar\' fikri ile 2014\'de başlamıştı. NBA\'e giden Cedi Osman\'ın iletişim sözcülüğünde bugüne kadar olan bu destek taşındı ve özellikle özgüven fikrini taşımak için bu sponsorluğa imza atıldı\'\' dedi. \'\'10 TANE ŞEHİRDE 3X3 BASKETBOL MAÇLARI ORGANİZASYONU YAPACAĞIZ\'\' Yakın zamanda basketbol federasyonu ile birlikte organize edilen özgüven TIR\'ının yola çıkacağını söyleyen Tankut Turnaoğlu, \'\'Türkiye\'nin doğusu, kuzeyi, batısında 10 tane şehirde 3x3 basketbol maçları organizasyonu yapacağız. Gençlere basketbol üzerinden özgüveni artıracak iletişimi yapıp finali İstanbul\'da yapılacak. Özgüven sponsorluğu bununla kalmayacak tüm Türkiye\'ye yaymayı hedefliyoruz ki TBF\'nin vizyonu da bu\'\' dedi. \'\'DAHA ÇOK GENÇ SPORCU YETİŞMESİ İÇİN EN BÜYÜK GÖREV ANNELERİN\'\' Olimpiyatın ana sponsoru olduklarını ifade eden Tankut Turnaoğlu, \'\'2010 yılında başladık. Türkiye\'de de Olimpik Anneler diye bir kavram yarattık. Bu kavram da şu; ille çocuğunuzun olimpiyata gitmesi gerekmiyor ama siz çocuğunuza düzenli spor yaptırabiliyorsanız olimpik annesiniz. Çocuğa spor yaptırarak disiplini, takım çalışmasını, sosyal becerilerin gelişimini ve sonuçta sporda ille de olimpiyata gitmeseler de hayatta başarılı birey olmanın adımını atıyorlar. Sporun bu kitlelere yayılması için daha çok genç sporcu yetişmesi için tabii ki en büyük görev annelerin. Biz de o anlamda annelerin sponsoru ve desteğiyiz. Sporcular biraz daha ön planda olmakla beraber biraz geride kalan annelerin de bir sponsora ihtiyacı olduğunu düşünerek bu yola adım attık. Önümüzde de belki Türkiye\'de şu anda farkında bile olunmayan kış olimpiyatları var Kore Pyeongchang\'de. 2 tane olimpik sporcumuz ve annesinin destekçisiyiz. Tabii kış olimpiyatlarında başarı ölçüsü biraz katılmakla olması gerekiyor ama önemli olan yeni jenerasyonların onları görerek kış sporlarına ilgi duymaları ve kış sporlarının ülkemizde gelişmesine iletişime destek vererek devam edeceğiz\'\' diye konuştu.