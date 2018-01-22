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(Görüntülü Haber) Taylandlı Chutikarn, Müslüman oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uluslararası ticaret alanında yüksek lisansını tamamlayan Taylandlı Chutikarn Mamang (25), düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu

22 Ocak 2018 18:58

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uluslararası ticaret alanında yüksek lisansını tamamlayan Taylandlı Chutikarn Mamang (25), düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu. Taylandlı Chutikarn, \'Büşra\' ismini aldı. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisansını tamamlayan Chutikarn Mamang, Kayseri\'de tanıştığı Abdullah Çiçek ile nişanlandı. Budizme inanan Chutikarn Mamang, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü\'nde düzenlenen ihtida törenine nişanlısı Abdullah Çiçek ile gelen Chutikarn Mamang, İl Müftüsü Doç.Dr Şahin Güven\'in İslam dini ile ilgili verdiği bilgileri dinledikten sonra Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan duaya el açan Büşra, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk askerinin muzaffer olması dileğine de \"Amin\" dedi. \'Büşra\' ismini alan Taylandlı genç kadına, İngilizce Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi. Büşra, \"Allah\'ın varlığını hissediyordum. Bunu Türkiye\'de bulunduğum zaman içinde daha çok hissettim. Müslümanlığa geçtim ve Büşra ismini aldım. İslam dini ile ilgili her şeyi merak ediyorum ve bu merakımı okuyacağım dini kitaplarla gidereceğim\" dedi.

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