(Görüntülü Haber) Tavşanlı'da TOKİ'nin kura çekilişi heyecanı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) yaptırdığı 79 konutun, noter huzurunda kura çekilişi ile satışı yapıldı.



TOKİ tarafından Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde yaptırılan 39\'u 2+1, 40\'ı da 3+1 dairelerden oluşan toplam 79 konutun kuralı satışı, Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kuralı satışı çok sayıda kişi heyecanla izledi. Kura çekiminde isimleri çıkanlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.



Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletmesi\'nden (GLİ) işçi emeklisi olan İsmail Korkmaz çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Emekliyim. Evim yoktu, kiradaydım. Sevinçten dilim dolaşıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum\" diye konuştu.



Satışa çıkan 2+1 daireler için 25\'i engelli, 825 kişi başvurdu. 9\'unun başvurusu geçersiz sayıldı. 3+1 daireler için ise 3\'ü şehit yakını, 19\'u engelli, 578 kişi başvurdu. 13\'ünün başvurusu geçersiz sayıldı.



TOKİ Tavşanlı Moymul Konutları\'nda fiyatların 2+1 olan dairelerde 105 bin 486 TL ile 119 bin 486 TL aralığında, 3+1 dairelerde ise 153 bin 220 TL ile 171 bin 779 TL aralığında olduğu belirtildi.



Projede satışa çıkan 2+1 daireler alt gelir grubu konutları olarak geçiyor. Bu daire tipinde 2 ayrı ödeme seçeneği sunuluyor. Buna göre yüzde 12 peşin ödemelerde 180 ay, yüzde 20 peşin ödemelerde 240 ay taksit imkanı sunuluyor.



Orta gelir grubu konutları olarak adlandırılan 3+1 daireler ise 3 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Yüzde 10 peşin ödemelerde 96 ay, yüzde 15 ödemelerde 108 ay, yüzde 25 ödemelerde 120 ay taksit imkanı sağlanıyor.

