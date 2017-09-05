(Görüntülü Haber) 'Tavşanlı Seyyahları' motosikletle İran'a gidiyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde yaşayan motosiklet tutkunları 64 yaşındaki otel sahibi İsmail Pınar, 52 yaşındaki inşaatçı Yusuf Ovacıklı, 51 yaşındaki bobinaj ustası İbrahim Tuncay, İran\'a gitmek üzere yola çıktı. Kendilerine \'Tavşanlı Seyyahları\' adını veren motosikletli 3 arkadaş, bugün Tavşanlı Hükümet Konağı önünden, yakınları tarafından İran\'a uğurlandı. İran gezilerinin1 ay süreceğini ve motosikletleriyle 10 bin kilometre yol kat edeceklerini belirten İsmail Pınar, motosikletlilerin diğer araç sürücüleri tarafından fark edilmesine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. İran\'da Tebriz, Tahran, Hazar Denizi kıyıları ve Kum şehrinden sonra İsfahan\'a geçeceklerini söyleyen İsmail Pınar şöyle devam etti: \"Daha sonra da güneye inerek Basra Körfezi kıyılarında seyahat edeceğiz. Sıra dışı herhangi bir sorun yaşamadığımız takdirde, bir ay sonra Tavşanlı\'ya dönmeyi planlıyoruz. Farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Motosiklet sürücülere olarak \'Trafikte biz de varız\' diyoruz. Biz de çoluk çocuk sahibiyiz, eş sahibiyiz, iş sahibiyiz, ama trafikte bizi yok sayıyorlar. Birçok kaza oldu, birçok ölüm oldu. Bunlar bizlerin canını yakıyor. Bütün derdimiz farkındalık oluşturmak. Bu sürüşümüzde de bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz.\"