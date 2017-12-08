(Görüntülü Haber) Tavla turnuvasında 'mezar taşı' hediye

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde geleneksel hale getirilen Evren Kahve Tavla Turnuvası\'nda en centilmen oyuncu seçilen oyuncaya hediye olarak mezar taşı verilecek. Malkara\'da bu yıl 9\'uncusu Ocak ayı içinde düzenlenecek olan Evren Kahve Tavla Turnuvası\'nda derece alacak oyunculara ilçedeki çeşitli kurum ve kuruluşlar sponsor olarak tarafından hediyeler verilecek. Turnuvanın en dikkat çekici hediyesi ise mezar taşı oldu. Turnuvanın en centilmen oyuncusu seçilecek kişiye bir mezar taşı hediye edilecek. En centilmen oyuncuya mezar taşı hediye edecek firmanın sahibi 52 yaşındaki Şenol Bıyıklıoğlu, Baba mesleğimiz olan mermerciliği 40 yıldan bu yana sürdürüyoruz. İlçede birçok projeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ilçede düzenlenecek olan tavla turnuvasına da sponsor olduk. Centilmenler her zaman kazanır diye en centilmen oyunculara hediyemiz olacak. Hediyemizi de mezar taşı olarak düşündük. Çünkü, geçmişlerimizin de mezarlarında görüyoruz. İsmi belli değil. 70 yıl, 50 yıl veya 100 yıl önce vefat etmiş olsa arşivlerden onların isimlerini bulup en azından isimlendirerek takmayı taahhüt ediyoruz. Bizler Star Mermer olarak Malkara\'da ilkleri yaptığımızı düşünüyoruz. Birçok meslektaşımıza da yol gösterdiğimizi düşünüyoruz. Malkara ilçemize güzel şeyler kazandıralım. Güzel projeler sunalım istiyoruz. Biz mezar taşlarımızı 100 yıl önceki gibi elmas kalemlerle çekiçlerle oyarak yapıyoruz. Bir mezar taşına tam bir gün mesaimizi harcıyoruz. Bu şekilde yaparsak daha kalıcı oluyor dedi. Firmada çalışan Erkan Köktaş ise Ben 25 yıldır mermercilik işiyle uğraşıyorum. Düzenlenecek tavla turnuvasına sponsor olduk. Turnuva sonunda dereceye girecek ve kazanacak en centilmen arkadaşa mezar taşı hediye edeceğiz. Bundan sonraki düzenlenecek turnuvalara da mezar taşı hediyemiz olacak dedi.