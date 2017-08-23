(Görüntülü Haber) Tatilde okullarını onarıyorlar

Yaşar KAPLAN- Erkan ÇOBANOĞLU/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim dönemine okullarını hazırlamak için boya, badana ve tamirat yapıyor. Kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016\'da ilan edilen ve 78 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanan Yüksekova\'da zarar gören evlerin yerine yenileri yapılırken, tahrip olan okularda onarımdan geçirilip geçen yıl eğitim öğretime başladı. Bu yıl da eğitim-öğretimin sorunsuz başlamasını isteyen 4 katlı, 24 derslikli ve 850 öğrenci kapasiteli Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve Müdür Yardımcısı Mustafa Eskici, tatillerinin son bölümünde okulu hazır hale getirmeye çalışıyor. Öğrencileri tarafından sıraların üzerine yazılan yazılar ve şekiller spiral ve komperesörlerle birer birer silinip, cilalanırken; kırık, dökük duvar, sınıf ve koridarlar ise tamir edilip boyanıyor. Okulun Müdür Yardımcısı Mustafa Eskici, öğrenciye kaliteli bir eğitim vermek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Eskici, \"Okulumuzun sıraların birkaç yıllık olması nedeniyle yıpranmıştı. İşe 450 takım sıramızı elden geçirmekle, temizleyip, düzetmekle başladık. İmkanlarımız ölçüsünde okulumuzun eksiklerini, sorunlarını gidermeyi düşünüyoruz. Amacımız 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin daha nezih bir ortamda güzel bir sınıfta ders yapmalarını sağlamak. Fedakarlık gösteren öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum\" dedi.