(Görüntülü Haber) Tatilde derse devam

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı resmi ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin eksik bilgilerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırarak bütünsel gelişim sunmak amacıyla destekleme ve yetiştirme kursları veriliyor. Yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme yaz kurslarına ara verilmeden devam ediliyor. 6, 7, 8 ile 12\'nci sınıf öğrencileri açılan kurslara yoğun ilgi gösterdi. Ortaokul öğrencilerine Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü, Kuran-ı Kerim, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Müzik ve Arapça dersleri verilirken, lise öğrencileri ise Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tük Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Dil Anlatımı ve Beden Eğitimi dersleri alıyor. 3 Temmuz\'da başlayan destekleme ve yetiştirme yaz kursları, 7 Eylül’de sone erecek. Bu kurslarda ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde eğitim verecek.