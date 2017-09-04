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(Görüntülü Haber) Tatil dönüşü başladı havalimanında yoğunluk yaşanıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) 10 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı

04 Eylül 2017 19:05

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) 10 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte her tatil dönüşü olduğu gibi bu günde Atatürk Havalimanı’nda etkisini gösterdi. Tatilcileri dönüşü nedeniyle havalimanı dış ve iç hatlarda yolcu yoğunluğu gözlemlendi. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmadı. STRESTEN UZAK KALDIK Bayram tatilini Antalya’da geçiren Seçil Karanlık , “Bayram tatilini 6 gün olarak değerlendirdik. Tatili antalya’da geçirdik. Yarından itibaren mesaiye başlıyoruz. Tatil başladığı zaman yola çıktığımız için giderken de gelirken de sakindi. Tatil dönüşlerinde bir gün öncesinden yoğunluk olduğu için biz son gün dönmeyi tercih ettik” dedi. Fatma Altay ise, “Bizim tatilimiz kısa ama çok keyifli bir tatildi. Çünkü herkesin yaptığı klasik bir tatili yapmadık. Butik güzel bir otelde şehrin stresinden uzak son derece teknolojik bir ortamda çok güzel bir tatildi” dedi. Ailesiyle birlikte Antalya’dan gelen Okyanus Altay ise şunları söyledi:“Çok güzeldi çok rahattı ,yemekler güzeldi\"

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