(Görüntülü Haber) Tatbikatta gövdesi üzerine düşen uçağa müdahale edildi

Cihan KAYA- Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman Havalimanı\'nda yapılan tatbikatta, senaryoya göre gövdesi üzerine iniş yaparken pisten çıkarak alev alan bir uçağa müdahale edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın, başarıyla tamamlandığı belirtildi. Dalaman Havalimanı\'nda bugün saat 10.10\'da yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Ulaştırma Bakanlığı İşletme Daire Başkanı Cevat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Dalaman Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, YDA Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, Havalimanı müdür yardımcıları, kurum müdürleri ve çok sayıda personel tatbikatta katıldı. Tatbikatta 21 kurum ve kuruluş, 58 araç ile 246 personel görev yaptı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatta, senaryo gereği, Papatya Havayolları\'na ait SF 2308 sefer sayılı yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle zor anlar yaşadı. 172 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan uçak, havalimanı pist başına gövdesi üstüne düştü ve yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin litre yakıtla, piste 100 metre kala düşen uçağa müdahale etmek için önceden hazırlanan ekipler harekete geçti. Polislerin güvenlik önleminin aldığı yangın bölgesinde sağlık görevlileri, yaralanan yolculara ilk müdahaleyi yapıp, ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tatbikat sonrasında Kaymakam Güldoğan ve protokol, tatbikata katılan personeli teker teker tebrik etti. Çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında tatbikat sona erdi. \'TATBİKATLARDA YETERLİLİĞİMİZİ TEST EDİYORUZ\' YDA Dalaman İşletme Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, yıl içerisinde sürekli ateşli ve ateşsiz tatbikatların yapıldığını, itfaiye personelinin 12 ay boyunca sürekli eğitimden geçtiğini söyledi. Olası kazalara erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ayaz, bu tür olaylarda ekiplerin zamanla yarışmaları gerektiğini ifade etti. Dalaman Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar, tatbikatın yılda iki kez tekrar edildiğini söyledi. Olası bir kaza sonrası itfaiye ekiplerinin 120 saniye içinde enkaza ulaşmaları gerektiğini hatırlatan Serdar, \"Dalaman Havalimanı dünyanın önemli destinasyonlarından birine hizmet ediyor. Bu tür tatbikatlar hem kendimizi geliştirmemizi hem de olası kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu tür olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Havalimanımızda 60 personel ve 14 araçtan oluşan bir itfaiye teşkilatımız günün 24 saati nöbettedir\" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise \"Bilindiği gibi ilimizde iki havalimanı bulunmakta. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ama biz her ne kadar yaşanmasa da her daim hazırlıklı olmak açısından ilimizde bu tür tatbikatları periyodik aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Bu günde burada başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Allah gerçeğinden korusun\" dedi. \'OTURDUĞUMUZ YERDE TÜYLERİMİZ ÜRPERDİ\' Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, \"Bugüne kadar ilçemizde böyle bir kaza meydana gelmedi inşallah bundan sonrada yaşanmaz. Gerçekten gerçeği aratmayan bir tatbikat yapılmadı. Oturduğumuz yerde tüylerimiz ürperdi. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum\" dedi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ise görev alan ekipleri tebrik ederek, Dalaman Havalimanı\'nın her türlü olağanüstü duruma hazır olduğunu kaydetti. Tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını anlatan Kaymakam Güldoğan, \"Bu noktada tatbikatta görev alan bütün ekiplerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ekipmanı ve personel eğitimi her türlü olumsuzluğa hazır bir altyapımızın olduğu Dalaman Havalimanı\'nda her türlü olağanüstü şarta hazır olduğumuzu gördük\" dedi.