(Görüntülü Haber) Tatbikatta 16'ncı gün: Temsili düşman hedefine hücum eğitimi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısındaki alanda devam eden askeri tatbikatın 16\'ncı gününde askerler, mısır tarlasının içerisinden temsili düşman hedeflerine hücum ederek, başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi. Tatbikatı, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla da izledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta askerler temsili düşman mevzilerine mısır tarlası içerisinden hücuma kalktı. Tatbikata katılan Irak Özel Kuvvetleri\'ne bağlı askerler de farklı bir kamuflajla tatbikata katıldı. 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla da tatbikatı yerinde izledi. Irak özel kuvvetleri ile ortak yapılan tatbikatta Irak askerlerinin siyah kamuflaj yerine kendi ordularına ait kahverengi kamuflajı giydikleri görüldü. Tatbikatta temsili düşman mevzilerine kuşatma gerçekleştirildi. Zırhlı Muhabere Araçları (ZMA) ile mısır tarlası yakınlarına indirilen askerler, kendilerini tarla içerisinde kamufle ederek temsili düşman mevzilerine doğru ilerledi. Piyade birliklerinin 3 koldan saldırısına temsili düşman birlikleri tatbikat mermileri ile cevap verdi. Düşman mevzilerinin ZMA’lar ile işgal edilmesinden sonra çekilen piyade birliklerinin yerini tanklar aldı. Tankların ilerlemesinin ardından 4’lü füze rampası ve zırhlı sıhhiye aracı da tatbikat alanındaki yerlerine konuşlandı. Çevirmeyi bitiren tankçı ve piyade birlikleri, tatbikatın tamamlanması ile birliklerine döndü.