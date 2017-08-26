(Görüntülü Haber) Tat Gıda'nın 50'nci yıl kutlamasında rekor kırıp Ziynet Sali ile coştular

Faruk KAHRAMAN/Enver Fatih TIKIR/ BURSA(DHA)-BURSA\'da TAT Gıda\'nın 50\'nci yıl kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte 634 çalışan ile \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\'ni gerçekleştirilıp Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeye hak kazanıldı. Bu başarı akşam da Ziynet Sali konseri ile kutlandı. Bu sene 50\'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Tat Gıda\'nın şölen havasındaki etkinlikleri dün, Bursa\'nın Mustafakemalpaşa İlçesi\'ndeki fabrikalarında 634 çalışanı ile \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekoru Denemesi\' yaparak Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi hak kazanması ile başladı. Birçok etkinliklerin yapıldığı kutlamalar kapsamında Ziynet Sali konseri düzenlendi. Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Mustafakemelpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, çalışanlar ve aileleri ile üreticilerin de izlediği iki saat süren konserde Ziynet Sali, eski ve yeni parçalarını kendisini dinleyenlerle birlikte söyledi. Konser öncesi, hazırlanan reklam filminde yer alan üreticilere plaketleri verildi. Etkinlikte konuşan Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Türkiye\'de birçok ilke imza attıklarını belirtip,\"Bugün de bir dünya rekoranu imza attık. Biz toprağa sadece tohum ekmedik, tohumlarla birlikte sevgimizi, emeğimizi de ektik. Bugün ektiklerimizi biçme zamanı. 50 yıldır tutkuyla devam eden çalışmalarımızı hep birlikte kutlama zamanı\" dedi. Guinness Rekorlar Kitabı Londra merkezi ile yapılan canlı bağlantıda kırılan rekorun bir kez daha onaylandığının açıklandığı gecede konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da, Tat Gıda\'nın hikayesinin dünyanın gıpta ettiği bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.