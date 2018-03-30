(Görüntülü Haber) Taşları mücevhere dönüştürüyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- DEĞERLİ taş kesim ustası Gülay Atıcı Ertan, doğal taşı işleyerek ortaya çıkardığı mücevherleri 24\'üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı\'nda (MARBLE) sergiliyor. Aynı zamanda yaptığı işin inceliklerini de fuara katılanlarla paylaşan Ertan\'ın uluslararası ödülleri de bulunuyor. İzmir\'de yaşayan, Türkiye\'de çıkartılan değerli taşlardan kesim yapan Gülay Atıcı Ertan da MARBLE\'da doğal taştan yapatığı mücevherleriyle yer aldı. Kesim makinesiyle taş üzerinde çeşitli işlemeler de yapan Gülay Atıcı Ertan, fuardaki stantta yaptığı gösteriyle ziyaretçilerden ilgi gördü. 2000 yılında değerli taşların ham hallerini toplamaya başladıktan sonra bu işe ilgisinin arttığını anlatan Ertan, \"Taşların nasıl mücevhere dönüştüklerini merak ettiğim için küçük araştırmalar yaptım. Mücevher taşına dönüşüm serüvenini öğrendim. Daha sonra makine alarak değerli taşı mücevher taşına dönüştürmeye başladım. 2006\'dan beri de ticari yaşamım devam ediyor. Taş kesiyorum, günlük mücevherler yapıyorum. Elmas hariç bütün değerli taşları kesiyorum. Elmasın tezgahı farklı. Safir, yakut, zümrüt gibi aklınıza gelebilecek tüm mücevher taşlarını faset kesim yapıyorum. Daha önce görüştüğüm kuyumcular bu işi yapabileceğimi düşünemediler, kestikten sonra bu işi yaptığımı ispat etmek anlamında kestiğim taşları götürdüm. İnanamadılar. Satın aldığımı düşündüler. Bir dükkan tutma zorunluluğu hissettim. Masa sandalye ve makinemden ibaret bir dükkanla işe başladım\" dedi. \"SERTİFİKALI 40 USTADAN BİRİYİM\" Meetpoint faceting adı verilen özel bir teknikle değerli taş kesimi yaptığını belirten Ertan, \"Nokta birleşimi esasını göz önünde bulunduruyoruz. Mücevher taşçılığında en kabul görmüş teknik budur. Bir desen yaratırsınız taş keserken, her bir taşın da ışığı yansıtma derecesi farklıdır. Taşınızı deseninizi ona göre tasarlarsınız\" dedi. Pek çok ödül kazandığını dile getiren Ertan, \"Amerikan Taş Kesimciler Birliği\'nin her sene düzenlediği değerli taş tasarım yarışmaları var. Dünyadan birliğe üye bütün taş kesimcileri bu yarışmalara katılıyor. Bu yarışmaya 3 kez katıldım. Pre-master kategorisinde dünya birinciliğim, master kategoride de dünya üçüncülüğüm var. Sertifikalı 40 master ustadan biriyim. Türkiye\'de sertifikalı ve uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek kişiyim\" dedi. Doğal taş ile olan bağını anlatan Gülay Atıcı Ertan, binlerce yılda oluşmuş bir materyalle uğraştığını, eline geldiğinde hikayesine farklı bir boyut kazandırdığını söyledi. Kullanıma sunarken taşın geçmişini de düşündüğünü belirten Ertan, \"Genellikle insanlar özel günleri için ürünümü tercih ediyor. Ben mutlu günlerin bir anlamda sembolleşmesi için çalışıyorum. Mesleğimin en önemli taraflarından biri de bu\" dedi. \"SEKTÖRE DÖNÜŞMELİ\" Sektörün yaygınlaşması için devletten destek isteyen Ertan, şunları söyledi: \"Zaman zaman seminerler veriyorum. Ülkede yaygınlaşmasını ve bir sektöre dönüşmesini hayal ediyorum. Bunun için çokça girişimim oldu fakat henüz devletin desteği olamadı. Bana göre bunun ülkede bir sektöre dönüşmesi ivedi olarak gerekli.\"