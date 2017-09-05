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(Görüntülü Haber) Taşıdığı kepçeyle TIR'ı yanmaktan kurtardı

Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'dan İspir İlçesi'nde kepçe taşıyan TIR, kontrolden çıkıp yolun sağ tarafına yan yattı

05 Eylül 2017 22:11

Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'dan İspir İlçesi\'nde kepçe taşıyan TIR, kontrolden çıkıp yolun sağ tarafına yan yattı. Sürücü Feyruz Yıldırım, arka lastiklerin alev aldığını görünce TIR\'ın üzerindeki kepçeyi indirip lastiklerin üzerine toprak dökerek alevleri söndürdü.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Pazaryolu Maden Köprü mevkinde meydana geldi. Feyruz Yıldırım yönetimindeki 69 K 0267 plakalı TIR, Erzurum\'dan İspir İlçesi\'ne kepçe götürürken kontrolden yolun sağ  tarafına doğru yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve kendi imkamları ile araçtan çıkan Yıldırım, arka lastiklerin alev aldığını fark etti. Büyük bir soğukkanlılıkla TIR\'ın üzerindeki kepçeyi indiren Yıldırım, yanan lastiklerin üzerine kepçe ile toprak döktü ve yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili Pazaryolu jandarma trafik timleri çevre güvenliğini alarak kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

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