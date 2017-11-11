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(Görüntülü Haber) Taşeron işçilerin kadro eylemi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de 200 kadar taşeron işçisi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılarak kendilerine kadro verilmesini istedi

11 Kasım 2017 22:27

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de 200 kadar taşeron işçisi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılarak kendilerine kadro verilmesini istedi. Genel-İş Sendikası tarafından akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nda basın açıklaması yapıldı. Eyleme, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, sendika temsilcileri ile çeşitli kuruluşlardaki taşeron şirket çalışanları katıldı. Kalabalık, \'Taşeron kaldırılsın. Koşulsuz, Ayrımsız kadro\' yazılı pankart açtı, \'Taşeron kaldırılsın insanca yaşamak istiyoruz\', \'Kadro hakkımız, söke söke alırız\' ve \'Statü değil, kadro istiyoruz\' yazılı dövizler taşıdı. Sendika Başkanı Remzi Çalışkan taşeron işçiye kadro meselesinin politikaya malzeme yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: \"Taşerona kadro meselesi seçim malzemesi yapılmamalıdır. Taşerona kadro meselesi politikaya malzeme yapılmamalıdır, alın teri ile oynanmamalıdır. İnsan emeğiyle oynanmamalıdır. Taşerona kadroyu biz her zaman talep ettik, ancak bugün söylenen biçimi ile değil. Özel statülü, özel sözleşmeli kadro ile değil. Bu kadro vermek değil. Biz ayrımsız, bu ülkede emek üreten ve taşerona mahkum edilen bütün arkadaşlarımıza, sadece kendi üyelerimize değil, ayrımsız herkese kadro istiyoruz. Kamu hizmeti ihaleye verilmez. Kamu için çalışan üyelerimizin, işçilerin alın terinin karşılığını, emeğinin karşılığını kamu vermelidir, araya karbon kağıdına, rantçılara, taşerona gerek yok. \" Yapılan açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atan kalabalık daha sonra dağıldı.

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