(Görüntülü Haber) Taş atarak durdurdukları cipi soydular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, kimliği belirsiz kişiler, taş atarak durdurdukları cipte, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilip arka koltuktaki, içinde 57 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Olay, Şerefiye Mahallesi, Uzunzade Sokak\'ta meydana geldi. O.D., banka şubesinden çektiği 57 bin lirayı çantaya koyup cipiyle yola çıktı. O.D.\'yi bankadan itibaren takip eden kimliği belirsiz kişiler, sokaktan geçerken cipe taş attı. Yolda durup araçtan inen O.D., taşın geldiği tarafa bakarken yanına gelen bir kişi, taşın atıldığı yönü gösterdi. Sürücü gösterilen tarafa bakmasına rağmen kimseyi göremedi. Bu sırada kendisini uyaran kişi de ortadan kayboldu. Araca binip yola devam eden O.D., bir süre sonra arka koltuktaki para çantasının yerinde olmadığını fark etti. Taş atılan yerde parasının çalındığını anlayan O.D., olay yerine dönüp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. 2 kişinin, aracın kapısını açıp kaçarken bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.