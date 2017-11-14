(Görüntülü Haber) Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan maç sonu konuştu

ALPARSLAN ÇINAR- TOLGA YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) \"Geleceğimi hoca belirleyecek. İnşallah yine çağrılırım\" A Milli Takım aday kadrosunda yer aldığı için eleştirilen Erol Erdal Alkan, \"Geleceğimi hoca belirleyecek. İnşallah yine çağrılırım\" dedi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım kampına çağırıldığı için eleştirilere neden olan 23 yaşındaki futbolcu Erol Erdal Alkan, Arnavutluk maçında 23 kişilik kadroda yer aldı. Hollanda 2. Lig\'i ekiplerinden Dordrecht\'te forma giyen Alkan\'a Lucescu görev vermedi. Yedek kulübesinde forma şansı bekleyen Alkan, karşılaşma sonrasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. \"SIKINTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM\" Bir takım yanlış anlaşılmalar olduğunu ve bu yanlış anlaşılmaları düzelttiklerini ifade eden Alkan, \"Bazı şeyleri duydum, okudum, doğru olmayan şeyler var. Onları da düzelttik aramızda. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum\" dedi. \"GELECEĞİMİ HOCA BELİRLEYECEK\" Kendi takımında performansına devam edeceğini, A Milli Takımdaki geleceği için kararı Lucescu\'nun vereceğini vurgulayan Alkan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kendi takımımda performansıma devam edeceğim. Gerisi de ne olacağı hocaya bağlı. Hoca karar verecek. Şu anda 2. Lig\'de oynuyorum. Hoca benim 1. Lig\'e yükselmemi istiyor. Yani ona bakacağız. Her futbolcu gibi benim de hedefim o dur.\" \"İNŞALLAH YİNE ÇAĞRILIRIM\" Kamp ortamının çok iyi geçtiğini ve buradaki ortama alışması için iyi bir tecrübe edindiğini belirten Alkan, \"Kamp ortamı çok güzeldi. Seviye yüksekti. Benim de bu duruma alışmam için güzel bir dönemdi. İnşallah yine çağrılırım\" dedi.