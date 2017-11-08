(Görüntülü Haber) Tarsus'taki gizemli kazıda kültür varlığına rastlanmamış (2)

EV SAHİPLERİ YARDIM İSTİYOR Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yaklaşık 1 yıldan bu yana gizemini koruyan kazı tamamlanırken bölgede oturanlar evlerindeki çatlak ve çökmeler nedeniyle yardım istiyor. Kazının yapıldığı evin sokağında çöken ve çatlayan duvarlar dikkat çekiyor. Kazının yapıldığı evin bahçesine açılan kapı demirlerine ise \'Mührün kırılması ve kopartılması halinde Türk Ceza Kanunu Hükümleri Uygulanacaktır\' yazısı asılması ise çevredekiler arasında hayal kırıklığı yarattı. Kazı yapılan alana en yakın evin sahipleri 80 yaşındaki Gürciye Önalanlar ve 85 yaşındaki Salim Önalanlar çifti, son durum hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi. \'KORKUMDAN DIŞARIDA OTURUYORUM\' Kazı yapanların açılan çukurları kapatarak bölgeden ayrıldıklarını ifade eden Gürciye Önalanlar, şöyle devam etti: \"Kazı için açtıkları yerleri kapatıp gittiler. Burayı alan Adanalı denilen kişiler dün gelip gitti. Binamızda meydana gelen çatlamaları yaptıracaklar mı, bilmiyoruz. Bize bir şey demediler. Önümüzde kış, yağmur soğuk, rüzgar olur, şimşek çakar. Yani evimizden korkuyoruz. Bütün gün dışarıdayım. Akşam içeri geçtiğimde bir şey olacak diye korkuyorum. Evler, duvarlar çatlıyor, çökme yapıyor. Nasıl edeceğiz bilmiyoruz, bize el uzatsınlar. Bize de yazık. Herkes çıkıp konuşmalı ama kimse konuşmuyor.\" \'TAHLİYE EDECEĞİZ, EV VERECEĞİZ\' DEDİLER\' Salim Önalanlar ise \"Kazıldı evlerimizin altı boş. Olanlar; bizim evlerimize oldu ne diyelim bir şey diyemiyoruz. Tadilat yapılmaya başlamış diyorlar bilmiyorum. Evimizin, duvarımız çatladı. Evlerimizin altı kazıldı. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Kiraya çıkamıyoruz, ödeyecek gücümüz yok. Yeni ev alacak gücümüz yok. Allah’a sığındık. Daha önce bize sizi tahliye ettireceğiz, ev vereceğiz dediler. Şimdi de bir şey bulamadık diyorlar. Bir şey diyemiyoruz\" diye konuştu.