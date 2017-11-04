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(Görüntülü Haber) Tarsus'taki gizemli kazı alanı normale döndü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde bulunan 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda, özel harekât polisleri gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazının sona ermesinin ardından, alanın kapatıldığı brandalar da söküldü

04 Kasım 2017 19:29

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde bir gecekonduda, özel harekât polisleri gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazının sona ermesinin ardından, alanın kapatıldığı brandalar da söküldü. Kimsenin alınmadığı alandaki derin çukurlar ise dün iş makineleri ile getirilen hafriyatla kapatıldı.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle Tarsus 82 Evler Mahallesi\'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016\'da başlatılan kazı sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Bununla birlikte kazı alanında çevre güvenliği alan sivil polisler de alandan ayrıldı. Kazı yapılan alanda 14 metre derinliğinde açılan 3 kuyunun toprakla doldurulduğu gözlenirken, çıkan bir miktar toprak da kullanılmayan küçük bir binanın içinde duruyor.

Kazının, alınan yasal izinle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nün gözetiminde özel bir ekip tarafından yapıldığı ifade edildi.

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