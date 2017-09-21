(Görüntülü Haber) Tarsus'ta okul krizi

İbrahim MAŞE - Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA) MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde depremde yıkılma riski taşıdığı için kapatılan Kasım Ekenler Ticaret Meslek Lisesi\'nin henüz inşaatı tamamlanmamış yeni binaya taşınması velilerin tepkisine neden oldu. Geçen eğitim dönemi sonunda karne dağıtıldıktan sonra kapatılan okulun bin 200 öğrencisi, bu yıl Kemalpaşa Sanayi Sitesi içerisinde, şehir merkezinden 7 kilometre uzaklıktaki yeni yapılan bir okula gönderildi. Öğrencilerin, sınıflardaki eksiklikler nedeniyle eğitime başlayamadı, veliler de yeni binanın sanayi sitesinin içerisinde olmasına tepki gösterdi. Bazı sınıflarda yazı tahtası ve sıra olmadığını öne süren öğrenci velileri, okulun yeni olmasına rağmen iç düzenlemelerinin hala tamamlanmadığını söyledi. Kaymakam Yüksel Ünal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı ile görüşen veliler, çözüm bulunmaması durumunda çocuklarını okula göndermeyeceklerini ileri sürdü. KIZ ÖĞRENCİLERE TACİZDE BULUNULDU Okulun ilk 2 günü kız öğrencilerin sözlü tacize uğradığını iddia eden velilerden Gülseren Yunus, \"Bu okulu istemiyoruz. Sanayi sitesi ve çöp atık tesislerinin içerisinde. Okul hala bitmemiş, ulaşım yok. Ne kızlarımızı ne oğullarımızı bu güvensiz ortama göndermek istemiyoruz. Okulun açıldığı ilk 2 günde kız öğrencilerimiz tacize uğradı. Buraya gelmek için 2 dolmuş değiştirip 25 dakika yürümek zorunda çocuklarımız. Bizi buraya sürgüne gönderdiler. Okulumuzu merkezde bir okulla değiştirsinler\" dedi. OKULDA GÜVENLİK YOK Veli Mehmet Latif Gökalp, \"Burada çocuklarımızın can güvenliği olmadığı için okula göndermiyoruz. Sanayi sitesi içinde bir okulun olduğu nerde görülmüş. Hemen yan tarafımızda arıtma tesisi var. 3 gün sonra kokmaya başlayınca, bu çocukların sağlık güvencesini kim alacak. Güvenlik yok, sağlık güvencesi yok, okul daha bitmemiş. Kimse çocuklarını okula göndermiyor ve çocuklar eğitim alamıyor. Çocukların başka okula naklini istiyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysun\" diye konuştu. OKULDA EKSİK YOK İl Milli Eğitim Müdür Adem Koca ise iddialarla ilgili şunları söyledi: \"Mevcut okulun binasının yıkılması gerekiyordu ve okulu en makul şekilde, hiç bölmeden inşaatı yeni biten okula taşıdık. Binanın eksikleri yeni bitti. Belediye, evi uzak olan öğrencilerin bir kısmı için ulaşım sağladı. Şu an okulda eksiklik yok. Öğrenciler için en ideal okul burası. Kaymakamlık Eğitim Komisyonu bu okula karar verdi.\"