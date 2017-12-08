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(Görüntülü Haber) Tarsus'ta Kudüs eylemi

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN'in Tarsus elçesi'nde Ashab-ı Kehf Platformu Cuma namazı çıkışında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi

08 Aralık 2017 20:35

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN\'in Tarsus elçesi\'nde Ashab-ı Kehf Platformu Cuma namazı çıkışında, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki gösterdi. Küçük Minare önünde düzenlenen ve kalabalık bir topluluğun katıldığı eylemde katılanlar sloganlar atarak ADB Başkanı Donald Trump\'ın ve İsrail\'e tepki gösterdi. Burada açıklama yapan Ashab-ı Kehf Platformu sözcüsü Yılmaz Azinç, Kudüs?ün bir Filistin, Arap sorunu değil bir insanlık sorunu olduğunu belirterek, \'uru bir toprak davası değil, insanlığın kurtuluşunun kapısıdır Kudüs. Bunun için diyoruz ki, Kudüs\'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğü demektir. Ümmetin özgürlüğü için bu gün, Kudüs için bir şeyler yapma, Kudüs\'ü yalnız bırakmama günüdür dedi. Azinç\'in açıklamasının ardından yapılan dua ile protesto eylemi olaysız sona erdi.

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