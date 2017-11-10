(Görüntülü Haber) Tarlada oluşan çöküntü korkuttu

GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde tarlada 8 metre genişliğinde çökme meydana geldi.



Gemerek ilçesinde Karacalar Mahallesi\'nde çiftçilikle uğraşan İzzet Durmuş\'a ait tarlada sabah saatlerinde çökme yaşandı. Çapı yaklaşık 8 metre genişliğindeki çökme korku yarattı. Bir bölümünde obruk şeklinde çukur açılan tarlada belediye ekipleri tarafından önlem alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir çökmenin bölgede sık yapılan sondaj çalışmalarından kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, \"7-8 metre genişliğinde bir çökme olmuş. Bir an evvel Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin gelip burayı kontrol etmesini talep ediyoruz. Biz belediye olarak kimsenin girmemesi için alanı şeritle kapatarak geçici önlem aldık. Bir an önce inceleme yapılması gerekli\" dedi.



Tarla sahibi İzzet Durmuş, 3 yıl önce de aynı yerin yan tarafında yaklaşık 6 metrelik bir çökme oluştuğunu belirterek, \"DSİ ekipleri çukuru doldurduktan sonra, bir kaç kez yine çökme oluştu. Bugün de yine huni şeklinde bir çökme oluştu\" dedi.



Durumun DSİ ekiplerine bildirildiği ve bölgeye gelerek ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.