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(Görüntülü Haber) Tarlada çalışırken silahlı saldırı sonucu öldü

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 36 yaşındaki Adnan Aslan tarlada çalışırken kimliği belirlenemeyen kişilerin tabanca ve tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

08 Kasım 2017 22:48

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, 36 yaşındaki Adnan Aslan tarlada çalışırken kimliği belirlenemeyen kişilerin tabanca ve tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki Kabahaydar Mahallesi yakınlarında bulunan arazide meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan Adnan Aslan, tanımadığı kişilerin otomobille tarlanın yakınına gelerek tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmaları sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aslan\'ı fark eden yakınları, olayı jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Aslan\'ı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Adnan Aslan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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