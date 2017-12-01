(Görüntülü Haber) Tarım sektörü Growtech Eurasia ile Antalya'da buluştu
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük tarım fuarları arasında gösterilen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı (Growtech Eurasia Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı
01 Aralık 2017 20:05
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük tarım fuarları arasında gösterilen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı (Growtech Eurasia Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı.
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