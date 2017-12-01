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(Görüntülü Haber) Tarım sektörü Growtech Eurasia ile Antalya'da buluştu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük tarım fuarları arasında gösterilen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı (Growtech Eurasia Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı

01 Aralık 2017 20:05

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük tarım fuarları arasında gösterilen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı (Growtech Eurasia Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı.

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Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHATÜRKİYEGrowtech Eurasia Uluslararası Sera Tarım EkipmanlarıTeknoloji Fuarı Growtech Eurasia Antalya

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