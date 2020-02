(Görüntülü Haber) Tarık Akan'ın adı, karekodlu parkta yaşayacak (2)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, TÜRK sinemasının efsane ismi Tarık Akan\'ın adı, karekod uygulamasıyla filmlerin unutulmaz sahnelerinin de izlendiği parka verildi. Muratpaşa Belediyesi, Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan\'ın anısına, adının verildiği park yaptırdı. Parkın açılışına Tarık Akan\'ın ablası Türkan Akaydın, sanatçı dostları Coşkun Göğen, Ahmet Mekin, Tarık Tarcan, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, partililer ve mahalleli katıldı. Açılış töreninde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tarık Akan\'ın Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi. Yeşilçam\'ın çok eleştirildiğini belirten Uysal, bazı özellikleri kaybedince Yeşilçam\'ın değerinin anlaşıldığını dile getirdi. Uysal, \"Toplumu yönlendiren Yeşilçam yerini ya aşırı ticari kaygılara ya da toplumun kendisinden öte belli kesimlere kendini beğendirmeye çalışan sinema kültürüne bıraktı. Yeşilçam\'ın değerini, kaybedince anladık. Bize adalet duygusunu, sevmeyi sevilmeyi, hakkaniyetli davranmayı, iyilerin hep kazanacağını Yeşilçam öğretti. Yeşilçam\'ın önder isimlerinden biri de Tarık Akan\'dır\" dedi. ALTIN PORTAKAL ELEŞTİRİSİ Başkan Ümit Uysal, Antalya Film Festivali\'nden ulusal kategorinin kaldırılmasını da eleştirdi. Altın Portakal\'da ulusal bölümün gelenekselleştirildiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti: \"Eğer Altın Portakal, ulusal film yarışması olmaz ise temelsiz bir yapı demektir. Sadece uluslararası festival yapacağım demek Altın Portakal\'ı bilerek ya da bilmeyerek tarihe gömeceğim demekle aynı şeydir. Karar vericileri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Ulusal yarışmamızı geri istiyoruz. O ödül törenlerinde üç beş cümle eleştirdiler diye oy mu kaybettiniz? Altın Portakal\'dan ne istiyorsunuz?\" \'ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE YETMEDİ\' Coşkun Göğen de Tarık Akan\'la bazı anılarını anlattı. Tarık Akan\'a \'Uzun ağabey\' dediğini belirten Göğen, Akın\'ın kendisinden 3 yaş küçük olduğunu cenaze töreninde öğrendiğini söyledi. \"Ona ağabeylik yakışırdı\" diyen Göğen, \"Yeşilçam\'da yaptığım her şeyin arkasındayım. Benim aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama halen ayaktayım\" dedi. OTEL YERİNE OKUL YAPTIRDI Tarık Tarcan ise Akan\'a yakınlaşmak için çabaladığını kaydetti. Tarcan, \"Altın Portakal\'da onun bindiği araca binmek için titrerdim. Festivaller zamanı kendimi tanıttım. Çok istememe rağmen kendisi ile aynı filmde oynayamadım. Kazandığı parayı otel yaptırmak yerine geleceğin aydın insanlarını yetiştirmek için bir okula yatırdı. Bu onun ne kadar büyük vatansever olduğunun göstergesidir\" dedi. \'HER KESİMDEN SAYGI GÖRDÜ\' Sinema sanatçısı Ahmet Mekin de Tarık Akan\'ın eğitime verdiği çabayı unutmanın mümkün olmadığını söyledi. Mekin, Tarık Akan\'ın hayatından ödün vermeyen, dik duruşuyla Türkiye\'nin her kesiminden saygı gören bir sanatçı olduğunu kaydetti. KAREKODLU PARK Açılışın ardından katılımcılar, Tarık Akan\'ın yanı sıra Kemal Sunal, Yılmaz Güney, Erol Taş gibi Yeşilçam\'ın unutulmaz isimleri anısına birer turunç fidanının da yer aldığı parkı gezdi. Mozaik taşlarla sanatçıların resimlerinin yapıldığı parkta, ağaçların yanında bulunan karekodları cep telefonları vasıtasıyla okutarak, usta sanatçıların filmlerinin unutulmaz sahneleri izlenebiliyor.