(Görüntülü Haber) Tarihi Varda Köprüsü'nde kitap okudular

Oğuz KUŞÇUKARAİSALI,(Adana),(DHA)Adana\'nın Karaisalı İlçesi\'nde Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu öğrencileri, Tarihi Varda Köprüsü\'nde kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kütüphane Haftası dolayısıyla Karaisalı\'da yapılan etkinlikte Tarihi Varda Köprüsü\'ne karşı 130 öğrenci ve ilçe protokolü kitap okudu. Farkındalık oluşturmak için yaklaşık bir saat kitap okuyan öğrencilere Kaymakam Melih Aydoğan, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve vatandaşlar da eşlik eti. Minik öğrenciler, amaçlarının Karaisalı halkının kitap okuma alışkınlığı kazanmasına katkıda bulunmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu söylediler. Karaisalı Kaymakamı Melih Aydoğan ise, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçemizde bulunan Tarihi Varda Köprüsü\'ne karşı minik öğrencilerimiz ve ilçe protokolü ile birlikte kitap okuduk. Bu projemiz her gün akşam saat 8\'de devam edecek dedi.