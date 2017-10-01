(Görüntülü Haber) Tarihi Rumkale'de Su Sporları Festivali başladı

Mustafa KANLI/YAVUZELİ(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Yavuzeli İlçesi\'ndeki tarihi Rumkale\'de bu yıl ilk kez düzenlenen Su Sporları Festivali başladı. Festival kapsamında serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen 40 metre serbest dalış yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuzeli İlçesi\'ndeki tarihi Rumkale\'de bu yıl ilki düzenlenen Su Sporları Festivali törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in başlama komutuyla festivale katılan 26 takımdan oluşan 520 sporcu dragon bot yarışı yaptı. Festival kapsamında serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Rumkale\'nin bulunduğu ve Merzimen Çayı\'na 40 metre serbest dalış yaptı. Festivale katılanların yoğun ilgi gösterdiği Ercümen, Rumkale\'de ilk dalış yapmanın mutluluğunu yaşağını belirterek, şöyle dedi: \"Başkanımız Fatma Şahin bana \'Buradaki Rumkale\'de ilk sen dalmalısın, burayı tüm dünyaya tanıtmalıyız\' demişti. Ben de buraya büyük bir merakla geldim. Gerçekten burası cennet gibi bir yer. Burayı ne Türkiye, ne de dünya biliyor. Amacımız burayı dünyaya tanıtmak. Burada suyun altında kalmış bir şehre de daldım, Rumkale\'nin önünde de daldım. Su sporlarının rahatlıkla yapılacağı bir yer.\" Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, bölgeyi festivalle tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, \"Bu yıl ilk festivalimizi yaptık. Bundan sonra da inşallah Zeugma\'da o gördüğünüz güzellikleri, buradaki suyun altında da göreceksiniz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Şahika Ercümen, dalış sonrası çayda açtığı Türk bayrağını Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin\'e hediye etti. Festival kapsamında su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri de yapıldı.