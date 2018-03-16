(Görüntülü Haber) Tarihi minareye zarar vermemek için hassas yıkım

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, belediye tarafından yapılacak Kale projesi kapsamında yeni yerine taşınan Selçuk Ortaokulu\'nun eski binasının yıkımına başlandı. Okula 50 metre uzaklıkta bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, 1196- 1197 yıllarında yaptırıldığı bilinen, Anadolu’daki en eski camilerden Ulu Cami\'nin zaman içinde yüzde 7 oranında eğilen ve sismik cihazlarla hareketi anlık takip edilen minaresinin zarar görmemesi için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sivas Belediyesi\'nin Kale projesi kapsamında, 1967 yılında yaptırılan Selçuk Ortaokulu binasının yıkımına karar verildi. Okulun başka binaya taşınmasıyla yıkım çalışmalarına başlandı; ancak 50 metre uzaklıkta bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, 1196- 1197 yıllarında yaptırıldığı bilinen, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Cami\'nin zaman içinde yüzde 7 oranında eğilen ve hareketi anlık takip edilen minaresinin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilmesi istendi. Yıkım sırasında ortaya çıkan titreşimlerin, minareye etkileri sismik cihazlarla yakın takibe alındı. Yıkımı üstlenen firmanın çalışmalarını da bu doğrultuda, titizlikle yapması sağlandı. Yıkım ve hafriyat çalışmalarında oluşan sarsıntılar, tek tek ölçüldü. \'ÇEKİM ALANI OLACAK\' Yıkım alanında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gül, eski Selçuk Ortaokulu\'nun yıkılmasının birkaç nedeni olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: \"Bunlardan birincisi, Ulu Cami\'nin etrafını açmak istiyoruz. Ulu Cami, Sivas\'ın en önemli değerlerinden biri, tescilli bir yapı. Ulu Cami\'nin etrafını açarken, karşısında bir başka Selçuklu eseri Gökmedrese var. Ulu Cami ile Gökmedrese arasındaki binaları da ortadan kaldırmak istiyoruz. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamıştı eski Selçuk Ortaokulu. Milli Eğitim Bakanı\'mız İsmet Yılmaz\'ın talimatı ile Selçuk Ortaokulu\'nu, Kongre Lisesi\'nin yan tarafında yapılan 24 derslikli yeni binaya taşıdık. Bu alanda herhangi bir yapı olmayacak, altı otopark olacak. Gökmedrese\'nin onarımı, restorasyonu bitmek üzere. Gökmedrese bittiğinde, Ulu Cami ile Gökmedrese arası açıldığında ve bittiğinde, belediyemizin de Tarihi Kale ile ilgili projesi var. Bunlar da bittiğinde bu alan ayrı bir çekim alanı olacak.\" \'HER HAREKETİ ÖLÇTÜK\' Çalışmaların çok titiz ve hassas yürütüldüğünü belirten Vali Gül, \"Ulu Cami ile eğri minaresi başta olmak üzere camiye zarar vermememiz gerekiyordu. Bununla ilgili de adeta deprem ölçer gibi sismik hareketleri ölçen bir alet alındı. Bu alete göre her kepçenin hareketini ölçtük, bunun zarar vermeyecek sarsıntılar altında kalabilecek bir noktada çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Yıkıma buna göre dikkat ediyoruz, ayrıştırmayı da buna göre yapacağız. Yüklü bir araç geçtiğinde evimizde hissettiğimiz sarsıntı gibi bir sarsıntı dahi olmasın istedik. Elektrik şirketinin de bölgede bir trafosu var. O da ortadan kalktığında bu alan tamamen açılmış olacak\" dedi.