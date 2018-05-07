(Görüntülü Haber) Tarihi konaklarda coşkulu konserler

Haber-KameraADANA, (DHA)Adana?nın asırlık kültür mirası yapıları restore ederek, sosyal yaşama kazandıran Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Konağı ile Şeyh Cemil Nardalı Konağı?nda da konserler dizisi başlattı. Şakirpaşa Konağı?nda İsmail Görkem?le Nostaljik Şarkılar Hikayeler ve Gramofon Dinletisi, Şeyh Cemil Nardalı Konağı?nda Derman ve Güzel?in seslendirdiği şarkılar ve türküler Adanalılara keyifli akşamlar yaşattı. Kültür mirası 500 yıllık Ramazanoğlu Konağı?nı sanat merkezine dönüştürüp, Geleneksel Ramazanoğlu Konağı Resitalleri?nde seçkin sanatçıları kent halkıyla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkan Hüseyin Sözlü?nün talimatları doğrultusunda Adana?daki diğer tarihi konakları da kültür, sanat hizmetlerine dahil etti. ŞAKİRPAŞA KONAĞI?NDA NOSTALJİ Taş Plak ve Gramofon Müzesi?ne dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiği 128 yıllık Şakirpaşa Konağı?ndaki ilk konserde İsmail Gökrem?le Nostaljik Şarkılar Hikayeler ile Gramofon Dinletisi sunuldu. Renkli akşamda davetliler arasında bulunan Gazelhan Ustası Cahit Seyhanlı sevilen bir eserini seslendirirken, Hacı Ahmet Tekbilek tulumuyla estrümantal dinleti sundu. NARDALI KONAĞI?NDA COŞKU Akkapı Mahallesi?ndeki Şeyh Cemil Nardalı Konağı?ndaki konserde ise Derman ve Güzel sahne aldı. Akkapılı kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçılar popüler parçaları ustalıkla yorumladı. Akkapı Mahalle Muhtarı Fikret Gizir ve kanaat önderlerinin de katıldığı konserde vatandaşlar hareketli şarkılar ve türkülerle gönüllerince oynayıp eğlendi. BU HAFTA 3 KONSER VAR 9 Mayıs saat 19.00?da Ramazanoğlu Konağı?nda Meltem Halaçoğlu-Şükrü Birbaş Şarkılar ve Hikayeleri, 10 Mayıs saat 19.00?da Şakirpaşa Konağı?nda İsmail Görkem?le Yeşilçam Şarkıları ve Gramofon dinletisi, 11 Mayıs saat 19.00 Şeyh Cemil Nardalı Konağı?nda Feridun Dalgınlı etkinlikleri gerçekleştirilecek. Görüntü Dökümü ------------------------ - Sanatçıların şarkı söylemesi - Halay çeken vatandaşlar - Konsere katılanlardan genel görüntü SÜRE00\'37 BOYUT37,8 MB Haber-KameraADANA, (DHA) (Tür: Yurt)Tarihi konaklarda coşkulu konserler Adana?nın asırlık kültür mirası yapıları restore ederek, sosyal yaşama kazandıran Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Konağı ile Şeyh Cemil Nardalı Konağı?nda da konserler dizisi başlattı. Şakirpaşa Konağı?nda İsmail Görkem?le Nostaljik Şarkılar Hikayeler ve Gramofon Dinletisi, Şeyh Cemil Nardalı Konağı?nda Derman ve Güzel?in seslendirdiği şarkılar ve türküler Adanalılara keyifli akşamlar yaşattı. Kültür mirası 500 yıllık Ramazanoğlu Konağı?nı sanat merkezine dönüştürüp, Geleneksel Ramazanoğlu Konağı Resitalleri?nde seçkin sanatçıları kent halkıyla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkan Hüseyin Sözlü?nün talimatları doğrultusunda Adana?daki diğer tarihi konakları da kültür, sanat hizmetlerine dahil etti. ŞAKİRPAŞA KONAĞI?NDA NOSTALJİ Taş Plak ve Gramofon Müzesi?ne dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiği 128 yıllık Şakirpaşa Konağı?ndaki ilk konserde İsmail Gökrem?le Nostaljik Şarkılar Hikayeler ile Gramofon Dinletisi sunuldu. Renkli akşamda davetliler arasında bulunan Gazelhan Ustası Cahit Seyhanlı sevilen bir eserini seslendirirken, Hacı Ahmet Tekbilek tulumuyla estrümantal dinleti sundu. NARDALI KONAĞI?NDA COŞKU Akkapı Mahallesi?ndeki Şeyh Cemil Nardalı Konağı?ndaki konserde ise Derman ve Güzel sahne aldı. Akkapılı kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçılar popüler parçaları ustalıkla yorumladı. Akkapı Mahalle Muhtarı Fikret Gizir ve kanaat önderlerinin de katıldığı konserde vatandaşlar hareketli şarkılar ve türkülerle gönüllerince oynayıp eğlendi. BU HAFTA 3 KONSER VAR 9 Mayıs saat 19.00?da Ramazanoğlu Konağı?nda Meltem Halaçoğlu-Şükrü Birbaş Şarkılar ve Hikayeleri, 10 Mayıs saat 19.00?da Şakirpaşa Konağı?nda İsmail Görkem?le Yeşilçam Şarkıları ve Gramofon dinletisi, 11 Mayıs saat 19.00 Şeyh Cemil Nardalı Konağı?nda Feridun Dalgınlı etkinlikleri gerçekleştirilecek.