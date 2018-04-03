(Görüntülü Haber) Tarihi handa ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu (2)

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK Valide Han\'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu farketmeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü\'ndeki Büyük Valide Han\'da meydana geldi. Pazarcılık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut, hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada, alt kattaki depoya inen merdivenleri farketmedi. Etrafında yeterince önlem olmayan merdivenlere düştü. İbrahim Hakkı Umut\'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Umut\'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.