T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tarihi evin duvarı hareket halindeki aracın üzerine yıkıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kullanılmayan tarihi evin taş duvarı, hareket halindeki hafif ticari aracın üzerine yıkıldı

11 Ocak 2018 15:45

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da kullanılmayan tarihi evin taş duvarı, hareket halindeki hafif ticari aracın üzerine yıkıldı. Sürücü Muhammet Subaşı\'nın (27) şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Olay, öğle saatlerinde Kendirci Mahallesi Alay Sokak\'ta meydana geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli olan tarihi evin taş duvarı büyük gürültüyle yıkıldı. Bu sırada sokaktan geçen Muhammet Subaşı yönetimindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari araç, yıkılan duvarın altında kaldı. Sürücü Subaşı, camı kırıp aracın içine düşen taşlardan son anda kurtuldu. Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin bulunduğu sokaktan her gün onlarca çocuk ve halkın geçtiğini belirten mahalle sakinleri, evin tescili oluşu nedeniyle bir çivi çakılmadığını ancak duvarın her an yıkılacağını defalarca yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFA DHASürücü Muhammet SubaşıOlayKendirci Mahallesi Alay SokakKültürTabiat Varlıklarını Koruma KanunuBuMuhammet SubaşıSürücü SubaşıSürücününBölgeyeEvin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24