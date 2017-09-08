(Görüntülü Haber) Tarihi dönme dolap, çocukları eğlendiriyor

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da 50 yaşında Hacı Şükrü Altuğ, bir dönemin meşhur 3 teker 6 kol dönme dolabıyla çocukları eğlendirirken, büyüklere de çocukluk dönemlerini hatırlatıyor. Sokakları gezerek çocukları dönme dolaba bindiren ve 15 yıldır bu işi yapan 6 çocuk babası Altuğ, insanların geçmişi yad etmesini sağlıyor. Çocuklar ayaklarına gelen dönme dolaba binmek için kuyruk oluştururken, Altuğ da ekmek parasını çıkarıyor. Eksiye göre işlerinde biraz durgunluk olduğunu ifade eden Altuğ, teknolojinin gelişmesiyle şimdiki çocukların dönme dolap gibi bir çok oyun aracını tanımadığını ifade etti. İstanbul\'da dönme dolap işini öğrendiğini belirten Altuğ, \"İstanbul\'da işçi olarak çalıştık. Sonra kendime aldım. Çocuklar biniyor. Eski göre işler durgun. Eskiden işler daha çoktu. Bu dönme dolabı gören çocuklar gelip biniyor. Büyüklerde izliyorlar. Birçok kişi küçüklüğünü yad ediyor. 15 senedir bu işi yapıyorum\" dedi.